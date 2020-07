Anta com mais de 270 kg é resgatada pela terceira vez em piscina de chácara em Campo Grande

Anta com mais de 270 kg é resgatada em piscina de chácara de Campo Grande (MS). - (Foto:Divulgação)

Mesmo depois de notificada verbalmente a realizar a proteção de uma piscina, a proprietária de uma chácara acionou hoje a Polícia Militar Ambiental para retirar uma anta de sua piscina. Os policiais foram acionados nesta terça-feira (07) pela manhã pela moradora da chácara localizada na região do aeroporto Santa Maria, em Campo Grande (MS), em razão da presença de um animal silvestre da espécie anta (Tapirus terrestres), que teria caído dentro de sua piscina.

Os autoridades rapidamente solicitaram ajuda do Corpo de Bombeiros, foram ao local e conseguiram retirar a anta da piscina Com a ajuda de cambões, e após verificarem que a anta não apresentava nenhum tipo de ferimento, o soltaram em segurança. No dia 20 do mês passado (junho), a PMA e Bombeiros tinham resgatado uma anta da mesma piscina. Não se sabe se seria a mesa que caíra nas outras duas vezes.

As equipes perceberam que o bicho não apresentava ferimentos e nem outro problema de saúde e o soltaram no local. A proprietária da residência foi orientada a cercar sua piscina.

Dessa vez a dona da residênciada foi notificada por escrito a tomar providência de proteção da piscina. Caso não cumpra, poderá ser autuada e processada penalmente, com base na Lei Federal nº 9.605/12/2/1998, no seu artigo 68 que diz: "Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de relevante interesse ambiental: Pena - detenção, de um a três anos, e multa. Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de três meses a um ano, sem prejuízo da multa.".