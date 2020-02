Na Capital, Ministro da Saúde anuncia recursos para conclusão dos HR de Dourados e Três Lagoas

Campo Grande (MS) – Na manhã desta segunda-feira, dia 17, o governador Reinaldo Azambuja e o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participaram da abertura do Encontro Estadual de Vigilância em Saúde, e assinaram um Termo de Cooperação no Projeto Wolbacchia, que terá sua biofábrica instalada na sede do LACEN (Laboratório Central) estadual.

Durante a solenidade Reinaldo Azambuja destacou o volume de investimentos que o Ministério vem realizando no Estado.

Também no encontro o Ministro entregou 52 Monitores Multiparamétricos e 28 desfibriladores/Cardioversores à Secretaria Estadual de Saúde e o Governo do Estado fez a doação de dezenas de caixas cirúrgicas para prefeitos e secretários municipais de Saúde de 57 municípios. Mandetta aproveitou para anunciar a conclusão dos Hospitais Regionais de Dourados e Três Lagoas.

Um dos objetivos do encontro, realizado pelo Governo do Estado, foi disseminar informações corretas no enfrentamento de doenças como a dengue, influenza (gripe), coronavírus, tuberculose, hanseníase, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras.

