Ministro da Esducação sanciona Lei que institui o Dia Estadual da Educação Superior

O ministro da Educação, Mendonça Filho, cumpriu extensa agenda na Capital, nesta segunda-feira. Na Assembleia Legislativa, o ministro e o Governador Reinaldo Azambuja deram posse aos integrantes do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior – Crie/MS, e sancionou a Lei que institui o Dia Estadual da Educação Superior, comemorado todo dia 21 de agosto.

O Ministro Mendonça Filho, afirmou que criação do Conselho é motivo de celebração e ainda anunciou inauguração de obras e investimentos em Mato Grosso do Sul.

Durante a solenidade foram inaugurados o Complexo do Centro de Formação de Professores, o Laboratório de Tecnologia e Processamento de Carne (Qualicarne), e a ampliação do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ações que segundo o ministro mostram que o setor está avançando.

Mendonça Filho anunciou ainda a retomada do Plano de Ações Articuladas aqui no Estado.

O governador Reinaldo Azambuja destacou a importância dessa parceria com o Governo Federal.

Mais tarde, na Assomasul, o ministro Mendonça Filho e o Governador participaram da abertura do “FNDE em Ação”, e em seguida, junto com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, inauguraram o Centro de Educação Infantil Professor Eloy Souza da Costa, no bairro Tijuca II.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

