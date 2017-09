Secretário de desenvolvimento apresentou na Câmara um panorama geral sobre o trabalho da Sedesc

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Luiz Fernando Buainain, apresentou na manhã de hoje (21) na Câmara Municipal de Campo Grande, um relato completo a respeito do trabalho desenvolvido pela Sedesc nos primeiros oito meses da gestão do prefeito Marquinhos Trad. Buainain detalhou as ações desenvolvidas pela secretaria para incremento da economia na Capital.

Convidado pelo vereador João César Mattogrosso para falar sobre o trabalho da Sedesc e, em especial, discorrer sobre a questão das áreas disponíveis relativas ao Programa de Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes), Luiz Fernando Buainain apresentou também um panorama geral sobre o trabalho da Sedesc, os projetos em execução e as perspectivas positivas para o cenário empresarial da Capital a partir de ações programadas pela Sedesc.

“Iniciamos esse trabalho em janeiro com o compromisso de transparência absoluta em nossas ações, seguindo programa de governo do prefeito Marquinhos Trad. Elaboramos nosso planejamento estratégico voltado para desenvolver o setor produtivo com a missão de tornar a Sedesc referência nacional pelo estabelecimento de políticas públicas inovadoras, com processo gerencial eficaz e de alto impacto para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do município de Campo Grande”, disse o secretário.

Buaiain apresentou aos vereadores e demais pessoas presentes no plenário da Câmara um vídeo e um folder produzidos pela equipe da Sedesc, itens importantes no trabalho de divulgação das potencialidades da Capital visando atrair novos investimentos empresariais para Campo Grande.

PRODES

O secretário da Sedesc relatou que a Lei do Prodes, criada em 1999 e regulamentada em 2005, precisava de atualização. Para tanto foi criada, através de decreto, a CEAP – Comissão de Estudos para Atualização do Prodes. “Estamos recebendo sugestões e idéias inovadoras; inclusive, recebemos 18 itens da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo e estamos trabalhando em cima destes pontos abordados pela Comissão da Câmara”, afirmou Buainain, completando que a Ceap está recebendo também sugestões do setor privado, dos sindicatos.

“Queremos desmistificar a idéia de que não há mais áreas em Campo Grande para doação. Estamos prospectando novas áreas públicas – em torno de 340 hectares – que serão colocados à disposição das empresas que pretendem investir na cidade”, afirmou o secretário.

Escritório em SP

Buainain informou aos vereadores que a Sedesc está implantando um escritório de representação em São Paulo, sem qualquer custo para a Prefeitura, com objetivo de prospectar empresas que desejam investir em Campo Grande. “Vamos mostrar aos empresários as potencialidades da nossa Capital e os incentivos que a Prefeitura oferece para novos investidores”, disse Buainain.

Discorrendo sobre as demais ações promovidas pela Sedesc, o secretário destacou o apoio à agricultura familiar e aos pequenos e médios empresários que desejam iniciar negócios com o mercado internacional.

“A Prefeitura assinou um acordo de cooperação com a Intradebook, empresa que desenvolve soluções inovadoras para operação de negócios internacionais. Essa empresa tem concessão da ONU e da OMC (Organização Mundial do Comércio) para ser plataforma para projetos de internacionalização em 164 países. Essa ação dará oportunidade a empresas locais para operar com exportação, ensinando o passo a passo através do programa Exporta Campo Grande”, anunciou o secretário.

Veja Também

Comentários