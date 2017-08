Na Bahia, Ibama e PF combatem ação de curtumes que jogam resíduos em rio

A Polícia Federal na Bahia deflagrou hoje (16) a Operação Dark Water, para combater a prática de crimes ambientais na cidade de Cândido Sales, a cerca de 600 quilômetros de Salvador. A operação foi feita em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Segundo as investigações, a atividade econômica de curtição de couro (curtumes) era feita sem autorização dos órgãos ambientais e isso gerou o lançamento de resíduos sólidos e líquidos, sem tratamento adequado, nas águas do Rio Pardo, que passa pela cidade. Com a poluição do rio e o escurecimento da água, a PF batizou a operação de Dark Water (tradução do inglês, água escura).

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, um mandado de busca e apreensão e três medidas cautelares que envolvem a suspensão das atividades de natureza econômica. Segundo a PF, os envolvidos vinham sendo notificados e advertidos pelos órgãos ambientais desde 2008. As notificações solicitavam um plano de recuperação da área, o que não foi atendido. As investigações começaram em janeiro de 2017, pela Delegacia da PF, em Vitória da Conquista, cidade vizinha a Cândido Sales.

Os envolvidos devem responder por crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais, de 1998. Além disso, a Prefeitura de Cândido Sales foi orientada a fazer a limpeza do rio e a retirada dos dejetos de forma adequada para que não sejam gerados mais prejuízos ao meio ambiente.

Veja Também

Comentários