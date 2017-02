Na Austrália, 7% dos padres foram acusados de abuso sexual contra menores

Sete por cento dos sacerdotes católicos da Austrália já foram acusados de abuso sexual contra menores de idade nas últimas décadas, afirmou a advogada Gail Furness nesta segunda-feira. Autoridades que investigam abusos em todo o país revelaram pela primeira vez o alcance da crise.

As estatísticas foram divulgadas durante discurso de abertura de uma audiência da Comissão Real da Austrália sobre a resposta institucional ao abuso sexual infantil. A comissão é a forma máxima de investigação na Austrália e desde 2013 estuda a forma pela qual a Igreja Católica e outras instituições responderam aos abusos contra crianças durante décadas.

A comissão já escutou testemunhos de dezenas de pessoas que sofreram abusos de clérigos. Mas a escala total do problema nunca esteve clara até esta segunda-feira, quando as estatísticas da comissão foram divulgadas. Entre 1980 e 2015, 4.444 pessoas denunciaram abusos em mais de mil instituições católicas em toda a Austrália, disse Gail Furness, a principal advogada que participa da comissão. A idade média das vítimas era 10,5 anos no caso das meninas e 11,5 no dos meninos.

No total, 7% dos sacerdotes da Austrália entre 1950 e 2010 foram acusados de abusar sexualmente de menores, de acordo com a advogada.

Diretor executivo do Truth Justice and Healing Council, que coordena a resposta da Igreja Católica à investigação, Francis Sullivan disse que os dados refletem o "enorme fracasso" da Igreja na proteção dos menores. Sullivan qualificou os números como "impactantes" e "indefensáveis".

O Vaticano acompanha o processo de perto. O cardeal George Pell, que era a máxima autoridade católica da Austrália antes de se tornar o principal assessor financeiro do papa Francisco, depôs anteriormente sobre como as autoridades eclesiásticas responderam a acusações de abusos durante sua época no país. Varias autoridades católicas australianas prestarão depoimento nas próximas semanas. O relatório final da comissão deve sair no fim deste ano. Fonte: Associated Press.

