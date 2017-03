Na abertura da Expogrande, Reinaldo e Maggi destacam a força do setor produtivo e da carne brasileira

Tanto o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), quanto o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, reforçaram, em seus discursos, durante a abertura da Expogrande a importância do setor produtivo de Mato Grosso do Sul e a força da carne brasileira.

Reinaldo afirmou que o setor produtivo brasileiro vem contribuindo para o crescimento da economia nacional.

O governador destacou ainda a importante atuação do Ministro no episódio que colocou em “cheque” a qualidade da carne brasileira.

Já o Ministro Blairo Maggi traçou um histórico da carne brasileira e também criticou a Operação Carne Fraca.

A abertura das Expogrande, uma das feiras agropecuárias mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, marcou o posicionamento firme do governo federal e da classe produtora na tentativa de superar a reação do mercado mundial à “Carne Fraca”.

Veja Também

Comentários