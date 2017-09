Na ABAV 2017, Reinaldo Azambuja lança “Visit MS”, a nova campanha do turismo de Mato Grosso do Sul

A nova plataforma digital que irá divulgar o potencial turístico de Mato Grosso do Sul foi lançada pelo governador Reinaldo Azambuja, durante a ABAV Expo Internacional de Turismo 2017, umas das feiras de turismo mais importantes das Américas, realizada em São Paulo (SP).

O site promocional é uma das estratégias da nova campanha de marketing que tem como objetivo aumentar o número de turistas em 20%, para perto de 1 milhão de visitantes por ano.

O governador afirmou que o turismo tem potencial para fomentar o desenvolvimento do nosso Estado.

Mato Grosso do Sul recebe anualmente cerca de 800 mil turistas, e a meta do Governo é ampliar esse número em pelo menos 20. Na região do Pantanal, cerca de 70% dos turistas são estrangeiros e em Bonito o percentual já chega a 30%.

O Estado vem melhorando sua infraestrutura de turismo, com rede hoteleira, volume de vôos adequados e capacitação dos profissionais de turismo. Além disso, tem um plano Estadual de Desenvolvimento do Turismo, que possui três diretrizes: infraestrutura, desenvolvimento de novos produtos de turismo e a busca de novos mercados.

Para atrair mais turistas ao Estado, a campanha promocional tem foco em públicos específicos e divulgação massiva em mídias digitais, como redes sociais.

Atualmente, Mato Grosso do Sul é referência de turismo ecológico no Brasil. Entre os destinos, se destaca a cidade de Bonito e a região do Pantanal, mas o Estado tem 47 municípios com potencial turístico. Anualmente cerca de 800 mil turistas, vêm ao Estado e a meta do Governo é ampliar esse número em pelo menos 20%.

