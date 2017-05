Na 53ª Expoagro, simpósio vai debater ocupação e uso de terras

Atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil é o tema do Simpósio de Agricultura da Embrapa / Divulgação

Um dos temas debatidos durante a 53ª Expoagro, que começa nesta sexta-feira (12) no Parque João Humberto de Carvalho, será a atribuição, ocupação e uso das terras no Brasil. O painel que acontece no dia 16 de maio, das 13h30 às 16h30, contará com a participação da Embrapa, Famasul e Governo do Estado e a presença do Chefe Geral da Embrapa Monitoramento por Satélite (Campinas/SP), Evaristo Eduardo de Miranda.

O painel terá como objetivo apresentar informações e proporcionar debate sobre o tema, além de promover uma contextualização do cenário da produção agropecuária e um debate técnico para consolidar o desenvolvimento sustentável da produção agropecuária com visão estratégica.

Participam do painel como debatedores: o Presidente da Famasul, Mauricio Koji Saito e o secretário de Estado Jaime Verruck, da Secretaria Estadual de Produção, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Agricultura Familiar de MS - Semagro. O moderador do painel será o Chefe Adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa Agropecuária Oeste, Auro Akio Otsubo.

O evento é uma realização da Embrapa Agropecuária Oeste e do Sindicato Rural de Dourados, com apoio da Famasul, Semagro e Embrapa Monitoramento por Satélite. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadas pelo site htps://www.cpao.embrapa.br/eventos/

