Mutuários de Nioaque e Vicentina são notificados por irregularidade contratual

Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou hoje (18.06), no Diário Oficial do Estado (DOE), edital notificando mutuários de Nioaque e Vicentina por irregularidade na situação contratual - (Foto: Arquivo Agehab)

Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), publicou hoje (18.06), no Diário Oficial do Estado (DOE), edital notificando mutuários de Nioaque e Vicentina por irregularidade na situação contratual.

No município de Nioaque foram notificados moradores do Conjunto Habitacional Jardim São José II. Já em Vicentina foram notificados moradores do Conjunto Habitacional Paulo Francisco de Oliveira.

Os beneficiários devem entrar em contato com o departamento de Habitação do município em que o imóvel se encontra ou entrar em contato com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/ 3144/ 3151, das 7h30 às 16h30.