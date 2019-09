Mutuários da Agehab são notificados por inadimplência

Campo Grande (MS) – Mutuários da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) em Mundo Novo, Nioaque e Ponta Porã foram notificados por inadimplência, e caso não regularizem sua situação, caberá a agência tomar as providencias judiciais cabíveis.

O edital de notificação foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, dia 30, e os inadimplentes terão dez dias a partir da publicação.

As notificações foram encaminhadas para moradores do Conjunto Habitacional Projeto Estrela II, em Mundo Novo; Conjunto Habitacional Jardim São José, em Nioaque e Conjuntos Habitacionais Ponta Porã II e Maria Auxiliadora, em Ponta Porã.

Os moradores deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou entrar em contato com a Agehab pelos telefones (67) 3348-3120/3144/3151, das 7h30 às 16h30 ou comparecer pessoalmente à Rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, n° 108 – Bairro Tiradentes.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)