Mutirão leva serviços gratuitos para moradores do bairro Paulo Coelho Machado

Um mutirão organizado pela Uniderp, na escola municipal Ana Lúcia de Oliveira Batista, no bairro Paulo Coelho Machado, levou diversos serviços gratuitos à população, na manhã deste sábado (22). Alunos, professores e mais de 60 parceiros, entre entidades civis e empresas, ofereceram serviços de saúde, cidadania, educação, meio ambiente e de entretenimento. A ação marca adesão da universidade à Semana da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular, uma campanha em que instituições de todo o país realizam ações socialmente responsáveis.

A Prefeitura de Campo Grande esteve presente com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Secretaria Municipal de Saúde, Procon Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundação Social do Trabalho, Agência Municipal de Habitação e Fundação Municipal de Esportes.

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público também são parceiros da iniciativa quanto aos atendimentos voltados à questões jurídicas.

Para o prefeito Marquinhos Trad a importância do evento está em levar os serviços até a população que tem dificuldade em utilizá-lo.

“Quando você aproxima os serviços públicos do cidadão você traz a eles conforto e resolve as dificuldades que muitos têm para ter esses serviços. Pois muitos estão trabalhando em horário comercial”, disse.

É o caso de Dona Anita Alves, de 49 anos, que foi renegociar dívida imobiliária no stand da Emha. “Tivemos um problema de doença na família e apertou. Agora quero ver como está e tentar resolver”, disse.

Já Maria Helena Vicente, de 68 anos, foi saber com fazer a escritura da casa. “Eu já terminei de pagar minha casa há algum tempo e quero saber como por no meu nome. Quero o documento”, contou.

Os principais serviços ofertados pela agência foram renegociação de dividas e cadastro para novos empreendimentos.

Já a jovem Mariane Sousa, de 20 anos, aproveitou o evento para ver os cachorrinhos que estavam para adoção no stand do Centro de Controle de Zoonoses, da Sesau. “Vi o cachorrinho e me apaixonei. Eu já tenho três e não sei se resistirei, mas se eu chegar com mais um em casa vai ter briga”, disse.

Já Débora Albuquerque Siqueira, de 18 anos, levou um bichinho para casa. “Moro sozinha e ele vai ser meu companheiro”, falou.

Ao todo, o CCZ levou cerca de 50 filhotes e a maioria encontrou um lar. Segundo a agente de combate às endemias Tatiane Rodrigues, o evento está sendo um sucesso. “Trouxemos 30 animais de inicio e fomos buscar mais 20. Sempre participamos de eventos com a feira de adoção e o resultado é positivo. Quem quiser adotar durante a semana estamos abertos para adoção de segunda a sexta das 17 às 19 horas, e para outros serviços todos os dias das 7 às 21 horas”, explicou.

A Secretaria da Juventude realizou cadastro para os cursinhos. O Procon Municipal fez aberturas de reclamações e orientações jurídicas. A Funsat realizou cadastro e encaminhamentos ao mercado de trabalho. Havia 87 vagas disponíveis. A SAS estava fazendo o cadastro único, assim como a Sesau.

Já a Uniderp ofereceu mais de 20 atividades. Estudantes e professores de Medicina, Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia e Nutrição, por exemplo, promoveram aferição de pressão arterial, prevenção de lesões, teste de glicemia, verificação de tipagem sanguínea, atendimento farmacêutico, manipulação de sabonetes e orientação sobre alimentação e vida saudável. Além disso, a equipe do curso de Odontologia realizou orientação sobre higiene bucal. Atendimentos de beleza, como sobrancelha e corte de cabelo também foram realizados.

Os cursos de Direito, Administração e Ciências Contábeis prestaram assistência jurídica, tributária e de planejamento financeiro para pequenos empresários, instruções sobre finanças domésticas e sobre como elaborar um currículo.

Professores e alunos de Psicologia realizaram aconselhamento e orientação profissional, além de esclarecimentos sobre saúde mental. A turma de Serviço Social também esteve à disposição para repassar informações sobre direitos sociais e promover encaminhamentos para rede socioassistencial caso fosse necessário. Quem compareceu ao evento, ainda pode participar de oficinas de produção e distribuição de mudas e hortaliças.

O curso de pedagogia disponibiliza uma programação de contação de histórias, pintura facial e atividades recreativas, como jogos. E quatro artistas sobem ao palco para animar a manhã: Kleber e Juan, Max Henrique, Paolla e Dandara Zumbi.

Para aproveitar os serviços do Mutirão Uniderp, basta comparecer à escola Professora Ana Lúcia de Oliveira Batista, situada na R. Perciliana Barbosa Ferreira, 540 – Paulo Coelho Machado.

Para o reitor da Uniderp, Taner Bitencourt, a importância do evento está na responsabilidade social que é um dos pilares de trabalho da universidade. “Por meio das clínicas-escola promovemos, aproximadamente, 5 mil atendimentos por mês à comunidade campograndense e de municípios do interior. Por isso, nossa participação no mutirão vem reforçar a atuação em benefício da sociedade, auxiliando no aprendizado acadêmico e ajudando na formação de profissionais com visão cidadã”, finalizou Taner.

Apoio

As empresas Correio do Estado, Mega 94, Vivo, Glasser, MRV Engenharia, Soldamaq, Pax Mundial, Marita, Drograria Freire e Olé Consignado são parceiras e apoiam a iniciativa. A realização é da T-Eventos & Marketing.