Mutirão dos Correios entrega mais de 4,5 milhões de cartas e encomendas

Mesmo em greve, funcionários dos Correios entregaram mais de 4,5 milhões de cartas e encomendas pelo mutirão deste fim de semana.

Além de triar mais de 5 milhões de objetos postais, a ação contou com a participação de mais de 15 mil funcionários. De acordo com os Correios, nessa segunda-feira (2) mais de 92 mil funcionários estão trabalhando, cerca de 85,5% do total de trabalhadores, em todo o país.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Distrito Federal e Região do Entorno (SINTECT/DF), nesta terça-feira (3), haverá uma nova assembleia.

Em todo o Brasil, a rede de atendimento está aberta e todos os serviços, inclusive o Sedex e o PAC, continuam disponíveis. Apenas os serviços com hora marcada (Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje, Disque Coleta e Logística Reversa Domiciliária) estão suspensos.

