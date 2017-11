Mutirão com empresas busca limpar nome de consumidores antes do Natal

Da redação, com informações do TJMS

- Arquivo

Final do ano está chegando e muita gente já se prepara para as compras. Mas alguns consumidores estão com débitos e terão dificuldades para conseguir crédito. Pensando nisto, entre os dias 20 e 24 de novembro haverá um mutirão de conciliação entre empresas e devedores. É a Semana Nome Limpo, uma iniciativa do Poder Judiciário de MS, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG).

A ação conciliatória acontece no Cejusc da ACICG (Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania/ACICG), que fica na rua 15 de Novembro, nº 390, em frente à Praça Ary Coelho. Foram convocadas mais de 13 mil pessoas para participarem de audiências de conciliação com empresas de diversos ramos, como concessionárias de serviços públicos, escolas, lojas e até uma revendedora de joias. Os devedores receberam uma carta-convite com todas as informações necessárias.

Esta é mais uma iniciativa do Nupemec, sob a coordenação do Des. Vladimir Abreu da Silva, que fomenta na sociedade a cultura conciliatória de solução de conflitos. Os acordos serão homologados pelo juiz Cézar Luiz Miozzo.

Outros mutirões – Até o final de 2017 outras ações conciliatórias serão realizadas. Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, o Cejusc da Uniderp realiza mutirão com a Escola MACE de casos já ajuizados e também os pré-processuais.

Na sequência será a vez do mutirão da empresa concessionária de energia elétrica, Energisa, que ocorrerá no período de 4 a 8 de dezembro, e contará com 3 mil clientes para um acordo.

Finalizando o ano, a empresa de saneamento urbano Águas Guariroba realiza seu mutirão conciliatório, de 11 a 15 de dezembro. A empresa convidou 5 mil pessoas para a ação.