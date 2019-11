Música K-Pop está provocando o retorno dos CDs, LPs e fitas cassetes

O estrondoso sucesso do K-pop na Coreia do Sul está impedindo a morte dos CDs, dos LPs e das fitas cassetes.

Desde o início dos anos 2000, o CD como formato de distribuição de música estava cada vez mais sendo substituído por outros formatos de armazenamento e distribuição digital, como streaming na Internet.

Invertendo o declínio, no entanto, as vendas de álbuns físicos - principalmente CDs, mas também fitas cassete e LPs - registraram um crescimento dramático nos últimos anos desde 2014 na Coreia do Sul.

Em 2017, as vendas combinadas dos 400 principais discos de música nos formatos físicos de álbuns chegaram a 16,93 milhões de cópias, um aumento de 56,6% em relação ao ano anterior, segundo a Korea Music Content Association.

O valor correspondente chegou a 22,82 milhões no ano seguinte, ultrapassando a marca de 20 milhões pela primeira vez desde que a associação começou a compilar os dados em 2011.

Este ano, o número também deve subir, com vendas de 20,97 milhões de cópias registradas desde o início de 2019 até 26 de outubro.

Por trás de uma expansão tão incomum está o poder cada vez mais intensivo da indústria do K-pop e e a iniciativa de fãs entusiasmados desse estilo de música coreano, bem como estratégias sofisticadas de marketing de distribuidores de música.

De acordo com a tabela de álbuns do Gaon, operada pela Korea Music Content Association, a banda coreana BTS tornou-se novamente a campeã de vendas, com seu último álbum "Map of the Soul: Persona", tendo vendido mais de 3 milhões de cópias a partir de 1º de novembro do ano passado, tornando-se uma grande força motriz para as vendas de discos físicos ao longo de 2019.

Fãs ávidos freqüentemente juntam forças para estimular a venda de álbuns de seus ídolos, a fim de aumentar o desempenho das paradas e lançar as estrelas na vanguarda da cena altamente competitiva do K-pop.

No final de julho de 2019, a comunidade de fãs de Kang Daniel, um ex-membro da fenomenal banda de rapazes Wanna One, lançou um evento de arrecadação de fundos para incentivar a venda do álbum solo "Color On Me".

O fã-clube comprou cerca de 10 mil cópias do CD com o fundo de US$ 154.202 que arrecadou e doou os CDs de música ao banco de sangue da cidade de Busan, pertencente à Cruz Vermelha Coreana, sob o nome de Kang.

Os distribuidores de álbuns de música, por sua vez, estão criando truques de marketing para atrair fãs de grupos de ídolos do K-pop.

Há dois meses, quando a banda Seventeen lançou seu terceiro álbum, o "An Ode" -, O CD veio em cinco versões diferentes, uma estratégia destinada a fazer com que os fãs comprassem todas as versões diferentes do mesmo álbum.

Cartões raros de fotos de estrelas do K-pop ou bilhetes de loteria destinados a eventos de reunião de fãs são frequentemente inseridos nos álbuns de CDs do dos grupos K-pop para estimular os fãs a comprar várias cópias do mesmo disco.

O crescimento acentuado ocorre, no entanto, apesar do contínuo declínio dos CDs como um formato real de escuta musical.

Em uma pesquisa com cerca de 6.000 ouvintes de música no ano passado, realizada pela associação, 41% disseram que compram álbuns físicos por causa de fotos e outros anexos que acompanham os CDs de música. Apenas sete por cento disseram que compram CDs ou outros álbuns físicos para realmente escutá-los.