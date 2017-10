Música e culinária do MS foram destaque na Casa Itinerante Brasil Central em SP

O projeto das unidades do Sebrae de MS, MT, GO e DF no shopping Eldorado levou ao público paulistano os sabores e cultura da região Centro-Oeste.

Campo Grande (MS) – O Mato Grosso do Sul esteve mais próximo de São Paulo na semana passada. Músicos e chefs de cozinha foram os destaques da programação da Casa Itinerante Brasil Central, exposição gratuita sobre os destinos turísticos da região Centro-Oeste, que aconteceu de 7 a 15 de outubro, no shopping Eldorado.

Os músicos Lenilde Ramos e Guarany apresentaram um repertório variado de músicas clássicas de raiz e de vanguarda. Eles, que são gerente de Patrimônio e gerente de Cultura de Campo Grande, respectivamente, conseguiram representar o turismo e a cultura da região como um todo. “A seleção musical que trouxemos não fala apenas do Mato Grosso do Sul, mas do Mato Grosso inteiro, já que muitas das cidades e regiões retratadas nessas músicas foram criadas antes da divisão. Agora temos uma música mais eclética, que herdou a raiz e a urbanidade, com influências das grandes capitais. Essas foram as músicas que escolhemos para mostrar o nosso estado”, afirmou a dupla.

Além das músicas, os visitantes também puderam saborear a comida típica dos tropeiros da região. O chefe de cozinha Marcílio Galeano quis contar um pouco da história do seu estado e preparou um macarrão de comitiva com farofa de carne de sol, típica da região. “Eu cresci em uma fazenda e já participei de comitivas, por isso, decidi trazer um pouco da história da carne de sol do Mato Grosso do Sul junto com o macarrão de comitiva e contar essa história em forma de prato. Por ser um estado novo, que completa 40 anos este mês, é importante defender e ter orgulho da nossa terra. Mostrar e ajudar a desenvolver o turismo da nossa região não tem preço”, destacou Marcílio.

Mato Grosso do Sul ofereceu ainda uma atividade de realidade virtual em que o visitante pode ter uma experiência em 360º como se estivesse no destino, com o uso de óculos 3D. Houve também espaços para comercialização de artesanatos e produtos locais da produção associada, além de informações turísticas.

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), apoia e participa do projeto Casa Itinerante Brasil Central desenvolvido em parceria com o Sebrae. A ação visa promover os destinos do Centro-Oeste do Brasil (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal) junto ao público final de importantes mercados emissores.

As ações voltadas para o público final são importantes na promoção do turismo, pois além de apresentar o Estado como opção de destino de viagem e gerar demanda direta, também movimentam a cadeia profissional através de geração de demanda para agências e operadoras de turismo.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), com informações da Casa Itinerante Brasil Central

Foto: Aldy Coelho