Música, circo e artesanato levam alegria à Praça Ary Coelho no Reviva Cultura

A Prefeitura de Campo Grande realiza neste sábado (12) mais uma edição do Reviva Cultura. O evento tem por objetivo movimentar o comércio da região central da Capital, que passa por obras na 14 de Julho, no Reviva Campo Grande.

Desde as 9 da manhã, a Praça foi tomada por muita música, apresentação circense, artesanato, corte de cabelo e sorteio de brindes (70 ingressos da Copa Truck), doação de animais e mudas de árvores, atraindo a atenção do campo-grandense na tradicional Praça Ary Coelho.

“É uma parceria com a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas). Estamos sensibilizados com o impacto que as obras causam e temos feito o máximo possível para atenuar essas dificuldades. Entendemos que o Reviva Campo Grande vai mudar a cara da nossa Capital e em um futuro bem próximo, veremos que o sacrifício foi válido”, declarou o prefeito Marquinhos Trad.

O presidente da CDL, Adelaido Vila, também destacou a parceria para realização do evento. “Este Reviva foi construído com a participação dos comerciantes e isso os inspira e os deixam motivados. O Reviva Cultura é de extrema importância, pois aqui no Centro tem uma população carente de eventos culturais. Com certeza, soma muito”, opinou.

Durante o evento foram sorteados brindes e vouchers com desconto. “Envolvemos os lojistas nesta ação para fomentar a cultura das vendas”, explicou a secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, Melissa Tamaciro.

O servidor público federal, Edvair Alves, elogiou o evento e sugeriu a permanência mesmo após as obras. “O Centro precisa disso, porque as pessoas vão muito aos shoppings e ficam muito fechadas. O Centro é mais vivo, mais alegre, mais iluminado”, avaliou. A opinião foi compartilhada pela babá Viviane Aline.

“Eu achei muito interessante. Uma oportunidade de socialização para as pessoas. Tem que ter sempre”, declarou.

O evento também contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU), Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Designer Barber Academy, Circo Hermanos Rodriguez e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).