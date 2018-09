Museu Nacional promove festival na Quinta da Boa Vista

Pesquisadores do Museu Nacional participarão neste fim de semana de um festival, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, com atividades abertas ao público e que mostrem um pouco do trabalho desenvolvido no local. Eles querem mostrar que, apesar do incêndio que destruiu o palácio da instituição em 2 de setembro, o museu está vivo.

O Festival Museu Nacional Vive vai ocorrer das 10h às 17h e permitirá ao público acompanhar o trabalho de diversos departamentos como paleontologia, zoologia e antropologia social. Haverá exposição de parte do acervo. Também devem ser discutidas medidas sobre o que deve ser feito nos próximos anos para reerguer a instituição.

O evento vai encerrar a 12ª Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). A proposta da direção do Museu Nacional é ocupar a Quinta da Boa Vista com atividades culturais uma vez por mês.

Durante o festival, o público poderá conferir mostras de paleoarte, oficinas de moldes e montagens de dinossauros, exemplares de animais marinho, contação de histórias, oficinas de pintura de camisas e outras atrações.

No momento, o palácio incendiado está cercado enquanto estão em preparação os trabalhos de escoramento das paredes e instalação de cobertura para proteger o acervo da chuva. A Polícia Federal ainda investiga as causas do incêndio, e os pesquisadores aguardam o término do trabalho de perícia para fazer o resgate de peças.

O fim de semana na Quinta da Boa Vista terá também o Festival Medieval Carioca, em que o público poderá conferir atrações como torneio de arco e flecha e lutas de espada.

Confira a programação completa do Festival Museu Nacional Vive:

Sábado e Domingo – Dias 22 e 23/09

Departamento: Paleobotânica / Geologia e Paleontologia

Atividade: Paleobotânica

Departamento: Geologia e Paleontologia

Atividade: Mostra de Paleoarte

Horário: 10h às 12h; 14h às 17h

Atividade: Conhecendo os fósseis; oficina monte o dinossauro; oficina de moldes; oficina de Paleopalinologia

Horário: 10h às 17h

Departamento: Botânica

Atividade: Anatomia + biologia reprodutiva

Horário: 10h às 17h

Atividade: Herbário? O que é isso?

Horário: 10h às 17h

Oficina de Exsicata

Horários: 10h30; 12h; 14h; 16h

Departamento: Departamento de Invertebrados

Atividade: Conhecendo os Equinodermas

Departamento: Departamento de Vertebrados

Atividade: Conhecendo a Herpetologia (ramo da zoologia dedicado a répteis e anfíbios)

Departamento: Departamento de Vertebrados

Atividade: Estudo da diversidade dos peixes

Departamento: Mastologia / Departamento de Vertebrados (*só no sábado)

Atividade: Mostra de pele e crânio de espécimes

Departamento: Entomologia

Atividade: A diversidade dos insetos

Departamento: Laboratório Central de Conservação e Restauração (*só no sábado)

Atividade: Que bicho é esse?

Departamento: Seção de Museologia

Atividade: Pintura em camisa

Horário: 13h às 17h

Atividade: Espaço para leitura e pintura – infantil

Atividade: Memórias do Museu Nacional – televisão passando filme sobre o museu, varal de fotos

Horário: 10h às 17h

Departamento: Laboratório de Processamento de Imagem Digital

Atividade: Suas memórias no Museu Nacional

Horário: 10h às 12h; 14h às 17h

Departamento: Direção

Atividade: Passeando pela história: uma viagem de trenzinho em torno do Paço de São Cristóvão – com a historiadora Regina Dantas

Horários: 10h20, 12h20, 14h20

Departamento: Projeto Ilhas do Rio (*só domingo)

Atividade: Projeto Ilhas do Rio

Horário: 10h às 16h

Departamento: Grupo de Educação Multimídia (*só domingo)

Atividade: Filme Nuto Travessias: palavra – imagem

Horário: 10h às 17h

Domingo

Jogos e contação de histórias de geociências (com o grupo Geotales) – 11h e 13h

Oficina de música e poesia (com Ciça Ojuara; Mauro Portugal e Lê) – 15h30