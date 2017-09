Museu do Marco recebe manutenção no sistema de iluminação

Em junho deste ano, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou na Assembleia Legislativa, indicação solicitando a troca das lâmpadas queimadas do sistema de iluminação do Parque das Nações Indígenas, em especial na entrada do Museu de Arte Contemporânea - MARCO.

“A parceria que vem acontecendo entre Governo e Prefeitura tem contribuído muito para melhorar a qualidade de vida da população campo-grandense. Atento a isso, apresentei indicação solicitando atendimento urgente, visando possibilitar mais segurança a todos que utilizam o parque para lazer”, ponderou Zé Teixeira.

O Governo do Estado encaminhou ofício à Assembleia Legislativa, no final do mês de agosto, informou que havia árvores próximas ao Parque, em especial ao Marco. “As árvores estavam obstruindo a claridade do local. Por isso realizamos a poda de alguns galhos, melhorando assim a claridade. Outra providência foi a instalaçã de mais um holofote na referida portaria”, informou Ricardo Eboli, diretor-presidente do Imasul.

Em nota, o Imasul também ressaltou que todas as lâmpadas do interior do Parque das Nações Indígenas foram verificadas e substituídas. Ao redor do lago foram instaladas lâmpadas em LED.

