Museu de Nova Iorque realiza exposição de moda com itens que marcaram a moda desde 19994

O Museum of Modern Art apresenta Items: Is Fashion Modern?, uma investigação de 111 artigos de vestuário e acessórios que tiveram um efeito profundo sobre o mundo ao longo do último século, em exibição de 1º de outubro de 2017 até 28 de janeiro de 2018. Ocupando o sexto andar inteiro do Museu, a exposição explora a moda de forma temática, exibindo 111 manifestações poderosas e duradouras das formas pelas quais a moda – um campo crucial do design – impressiona a todos, em todos os lugares. Assim como outras formas de design, a moda existe dentro de um sistema complexo que envolve a política e a economia, tanto quanto envolve o estilo, a tecnologia e a cultura. A exposição examina este sistema complexo utilizando cada item como uma lente. As 11 tipologias são apresentadas na encarnação que as tornou significativas nos últimos 100 anos (o “estereótipo”) juntamente com materiais contextuais – imagens ou vídeos – que traçam a história e as origens de cada item até sua forma arquetípica. Diversos itens conceituais (o Little Black Dress, por exemplo) são representados por mais de um exemplo, a fim de enfatizar plenamente a amplitude do impacto que o conceito teve, fazendo com que o número total real de objetos expostos chegue a quase 350. Cerca de 30 itens serão complementados por um novo protótipo – uma peça encomendada ou cedida inspirada pelos avanços na tecnologia, dinâmica social, estética, ou consciência política. Items é organizada por Paola Antonelli, Curadora Sênior do Departamento de Arquitetura e Design, e Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento, e por Michelle Millar Fisher, Assistente Curatorial do Departamento de Arquitetura e Design do Museum of Modern Art.

O título da exposição retoma a questão que o arquiteto e curador Bernard Rudofsky levantou em sua exposição de 1944 no MoMA, Are Clothes Modern? [As Roupas São Modernas?], a única outra ocasião em que o MoMA abordou plenamente este campo do design. Em sua exposição, Rudofsky explorou as relações individuais e coletivas com as roupas de meados do século nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, quando as atitudes tradicionais ainda prevaleciam, as mulheres ainda colocavam seus corpos em silhuetas intransigentes, e o vestuário masculino ainda exigia bolsos, botões, punhos de manga e colarinhos supérfluos. Para a exposição Items, a questão de Rudofsky fornece um trampolim (e uma escada) a partir do qual deve-se levar em consideração as formas pelas quais a moda é desenhada, fabricada, comercializada, distribuída, vestida e descartada atualmente.

“Uma forma poderosa de expressão criativa e pessoal que pode ser abordada a partir de múltiplos ângulos de estudo, a moda também é, sem dúvida, uma forma de design, tendo seu tom atingido em combinações entre a forma e a função, os meios e as metas, as tecnologias automatizadas e o artesanato, a padronização e a customização, a universalidade e a autoexpressão,” disse Antonelli. “Assim como todas as formas físicas e digitais de design, ela se move atualmente em um espectro que varia da serialidade pós-industrial (do prêt-à-porter à fast fashion) à singularidade preciosa feita à mão (alta-costura). Enquanto design, ela existe a serviço dos outros. Na maioria dos casos, ela é desenhada por um ser humano para vestir os outros – algumas vezes, muitos e muitos outros – de forma que possam funcionar no mundo em diferentes campos.”

Os itens são livremente agrupados pelas galerias, a fim de oferecer adjacências deliberadas e acidentais conforme o público circula pela exposição. A instalação começa com uma área dedicada à ideia em mutação de corpo e silhueta, destacando as questões de tamanho, imagem e gênero com exemplos do Little Black Dress, o Wonderbra, o Sári, e o Projeto Unissex de Rudi Gernreich, entre muitos outros. A exposição então passa para uma área dedicada a novas tecnologias e visões do futuro, reunindo experimentos como a A-POC de Issey Miyake e a Cosmos Collection de Pierre Cardin, juntamente com o Gore-Tex, o collant e as Moon Boots. Uma galeria no meio é dedicada a um estudo da relação entre emancipação, modéstia, introversão e rebeldia, que paradoxalmente dividem muitos traços em comum na moda. Introduzida pelo moletom com capuz e pela gola rolê, a seção inclui itens diversos como as calças de couro, o slip dress, o biquíni, o hijab e o kente. Em seguida há uma seção dedicada aos itens cuja principal função é transmitir uma mensagem, seja explicitamente – como em uma camiseta gráfica, uma tatuagem, e uma bandana – ou implicitamente, como em uma bolsa Birkin ou um anel de noivado de diamante.

Uma seção dedicada às diversas formas pelas quais a moda e o atletismo se cruzaram no último século inclui camisas desportivas, elementos básicos do streetwear, como a camisa pólo, clássicos como os tênis All Star Converse, e reverenciada colaborações da alta-moda, como o Y-3 de Yohji Yamamoto. A partir daí, a exposição segue para uma seção dedicada a uniformes de uso diário, contando com humildes obras-primas como a camisa Breton e um par de Levi’s 501, trajes formais como a saia lápis e mocassins, e aplicações das estampas multiuso Dutch wax. Finalmente, a conclusão da exposição questiona o conceito de poder com uma seleção, entre outros itens, de ternos, as Seven Easy Pieces de Donna Karan, sapatos de salto alto, e o colar de pérolas. Ao final da exposição haverá uma visualização dos dados feita pela designer de informações e fundadora da Accurat, Giorgia Lupi – em colaboração com a Glasgow Caledonian University no New York’s Fair Fashion Center – que revelará conexões e padrões ocultos nos 111 itens e mostrará o papel em nível macro e micro do espectador dentro dos sistemas de moda e sustentabilidade.

Como parte da exposição, alguns designers, artistas, cientistas, engenheiros e fabricantes foram convidados para responder a alguns desses “itens indispensáveis” com revisões de design, abordagens e materiais pioneiros – estendendo este debate para o futuro próximo e distante, e conectando a história desses artigos de vestuário com sua nova combinação e uso atuais. Os designers desses protótipos incluem figuras emergentes e estabelecidas nos campos da moda, design, ciência e tecnologia. Alguns (nove pessoas ou estúdios) forneceram trabalhos preexistentes, mas a maioria (19) foi encomendada para criar para a Items trabalhos originais que envolvam uma necessidade futura, especulação ou desejos que a moda pode atender. Os participantes incluem Laduma Ngxokolo (sul-africano) com o Suéter de Aran, Verbal and Yoon (coreano, residente no Japão) com a Pulseira Loveda Cartier, Pia Interlandi (australiana) com o Little Black Dress, Unmade (britânico) com a camisa Breton, Kerby Jean-Raymond da Pyer Moss (americano) com a Cosmos Collectionda Pierre Cardin, Chen Zhi (chinês) com a saia lápis, e Lucy Jones (galesa) com as meias-calças.

LISTA COMPLETA DOS 111 ITENS

Seguidos pelos(s) estereótipo(s) – e, em alguns casos, o protótipo – representando cada um na exposição

Jeans 501 (Levi’s)

Exemplar de 1947 do acervo da empresa

Tecido A-POC Queen (Issey Miyake)

Exemplar da coleção do MoMA

Adidas Superstars

Par de 1983 do acervo da empresa

Air Force 1s (Nike)

Três pares da década de 1980, do acervo da empresa Nike e de uma coleção particular

Suéter de Aran

Exemplar de 1942 do National Museum of Ireland

Encomenda de protótipo por Laduma Ngxokolo

Óculos de sol Aviador

Par da década de 1970 do acervo da empresa

Mochila

Uma mochila Prada Vela da década de 1980 do acervo da empresa

Balaclava

Aquisição

Sapatilhas de balé

Exemplares por Repetto (2010, Bata Shoe Museum), Valentina (década de 1940, Museum of the City of New York), Claire McCardell (década de 1940, Costume Institute do Metropolitan Museum of Art)

Bandana

Seis exemplares de meados do século da Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum

Boné de beisebol

Dois exemplares da New Era, c. 1950 e 1996

Boina

Exemplares da Boinas Elósegui, Laulhère.

Jaqueta biker

Schott One-Star Perfecto da década de 1950 do acervo da empresa

Encomenda de protótipo por Asher Levine

Biquíni

Exemplar da década de 1970 do acervo da Blue Man

Bolsa Birkin

Hermès de Jane Birkin cedida por Catherine Bernier

Protótipo por Mary Ping, cedido pela Collection Galéries Lafayette

Vestido Body Meets Dress – Dress Meets Body (Comme des Garçons)

Um exemplar da coleção de 1997, cedido pelo Indianapolis Museum of Art

Protótipo por empréstimo de Brandon Wen e Laura Zwanziger

Camisa Breton

Estereótipo da década de 1960 do acervo da empresa Orcival

Encomenda de protótipo por Unmade

Briefs (Frente Y)

Itens vintage por Calvin Klein e Jockey

Chapéu Bucket

Itens por Kangol, ATA

Burkini

Exemplar por Ahiida

Kaftan

Dois exemplares da década de 1970 da Thea Porter de coleções particulares

Calças capri

Dois pares da década de 1940 de Sonja de Lennart, de seu próprio acervo

Pulseira Love Cartier

Empréstimo da Cartier

Encomenda de protótipo por Verbal e Yoon

Chanel No. 5

Frasco de Chanel No. 5 de 1924

Cheongsam

Dois exemplares da década de 1930 do Museum of Chinese in America, Nova Iorque

Chino

Dockers da década de 1990

Encomenda de protótipo por Sartists

All Stars Converse

Par c. 1950 do acervo da Converse

Tamancos

Par da década de 1970 do acervo da OlofDaughters, Suécia

Coppola

Item contemporâneo de La Coppola Storta, Itália

Dashiki

Exemplares da New Breed (c. 1968), Lagos Balogun Market (contemporâneo)

Anel de noivado de diamante

Exemplar contemporâneo da Tiffany & Co.

Encomenda de protótipo por Cohen van Balen

Abotoadura de diamante

Exemplar contemporâneo da Jacob & Company

Brincos Door-knocker

Aquisição

Down jacket

Itens por Moncler, Norma Kamali

Dr. Martens

Par da década de 1970 do Victoria & Albert Museum

Dutch wax

Dois conjuntos contemporâneos desenhados para Vlisco por Loza Maléombho e Stylista

Espadrilles

Yves Saint Laurent x Castañer de 1977 do Victoria & Albert Museum, Londres

Fanny Pack

Vivienne Westwood x Louis Vuitton de 1996, década de 1980 Spark Pretty MTV

Fitbit

Fitbit Flex Contemporâneo

Empréstimo de protótipo pelo Rogers Research Lab, Northwestern University

Fleece

Fleece da década de 1980 do acervo da Patagonia

Chinelos

Exemplar da Havaianas

Casaco de Pele

Empréstimo dos acervos da PETA

Gore-Tex

Marmot, Early Winters, dos acervos das empresas

Camiseta Gráfica

Diversas camisetas gráficas

Encomenda de protótipo por Modern Meadow

Guayabera

Exemplar contemporâneo de Ramón Puig, Miami

Encomenda de protótipo por Ryohei Kawanishi

Calça Harem

Estereótipo de 1933-35 por Paul Poiret do Kobe Fashion Museum

Encomenda de protótipo por Miguel Mesa Posada

Fone de ouvido

Walkman Sony de 1979 da Coleção do MoMA

Turbante

Três exemplares – gele, doek, turban

Hijab

Itens de Haute Hijab, Uniqlo x Hana Tajima, Capsters, exemplar do estilo Al-Amira

Moletom com capuz

Exemplar da década de 1970 do acervo da Champion

Macacão

Exemplar de Stephen Burrows, c. 1974, do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art

Encomenda de protótipo por Richard Malone

Keffiyeh

Aquisição da Hirbawi Factory

Empréstimo de protótipo por Salim al-Kadi

Tecido Kente

Exemplar do final da década de 1960 por Julie “Chez Julie” Norteye cedido pelo Samuel P. Harn Museum of Art, Gainesville, FL

Encomenda de protótipo por Bonwire master weaver, Gana

Kilt

Um look da coleção Anglomania, Outono/Inverno, 1994 especialmente refeito por Vivienne Westwood

Kippah

Diversos kippot adquiridos e emprestados

Bóton

Fita da AIDS, remembrance poppy, sinal da paz, bandeira americana (coleção do MoMA e aquisições)

Little Black Dress

Estereótipos por Chanel (c. 1926, FIDM), Christian Dior (c. 1950, Indianapolis Museum of Art), Givenchy (1968, The Museum at FIT), Thierry Mugler (1981, The Indianapolis Museum of Art), Rick Owens (2014, acervo do estilista), Nervous System (2013, coleção do MoMA), Arnold Scaasi (c. 1966, The Robert and Penny Fox Historic Costume Collection, Drexel University), Wolford (década de 1990, aquisição), Versace (1994, Phoenix Art Museum), e um Utility Dress(década de 1940, Victoria & Albert Museum)

Encomenda de protótipo por Pia Interlandi

Le Smoking

Yves Saint Laurent Rive Gauche (1966), cedido pela Maison Anouschka, Paris

Calças de couro

Par de 1989 da Mr. Leather do acervo pessoal de Guy Baldwin

Collant

Exemplar de 1976 por Bonnie August x Danskin, do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art

Mocassim

Par da década de 1970 por Bass, do Wilton Home and Farm Museum, Maine

Manicure

Conjuntos de nail art por Chieko Nakayama (cedido pelo Kyoto Costume Institute) e Bernadette Thompson (aquisição)

Mao jacket

Exemplar da década de 1970 do Powerhouse Museum, Sydney

Encomenda de protótipo por Francesco Risso de Marni

Minissaia

Item da década de 1960 da Simonetta Visconti, cedido pelo Victoria & Albert Museum

Monograma

Parca da década de 1980 da Dapper Dan, do acervo da Dapper Dan

Moon boot

Exemplar da década de 1970 do acervo da Tecnica

Encomenda de protótipo por Liz Ciokajlo com Maurizio Montalti

Camisa Oxford button-down

Exemplar da década de 1950 da Brooks Brothers

Empréstimo de protótipo por MagnaReady

Chapéu Panamá

Exemplar contemporâneo por Domingo Carranza, Equador

Colar de pérolas

Gargantilha cedida por Mikimoto

Saia lápis

Exemplar por Janie Bryant para Mad Men

Encomenda de protótipo por I Am Chen

Camisa de flanela xadrez

Exemplar da década de 1980 da Woolrich, do acervo da empresa

Plataformas

Itens por Biba (1973, Victoria & Albert Museum), Buckler & Price (1993, Victoria & Albert Museum), Buffalo (1997, Bata Shoe Museum), Delman (década de 1940, aquisição), Noritaka Tatehana (2010, The Museum at FIT), Vivienne Westwood (1987, The Museum at FIT), Alexander McQueen (2010, coleção particular), designers desconhecidos da década de 1930, 40, e 60 (Bata Shoe Museum e Museum of the City of New York), e um par de plataformas de palco de Elton John (1974, Bata Shoe Museum)

Camisa Polo

Exemplares de Ralph Lauren, Lacoste, Fred Perry, dos acervos das empresas

Premaman

Estereótipos da década de 1950 (aquisições)

Encomenda de protótipo por Wei Hung Chen

Batom vermelho

Revlon Fire and Ice de 1952, aquisição

Relógio Rolex

Rolex Datejust da década de 1970, coleção particular

Jaqueta Safari

Yves Saint Laurent his/hers da década de 1970, de coleção particular e do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art

Safety pin

Camisa “God Save the Queen” da McLaren/Westwood/Reid de 1977/78, de coleção particular

Sári

Banarasi vintage, khadi contemporâneo por Rta Kapur Chishti, Raw Mango contemporâneo, e sári vintage “grandmother”, cedido por Malika Kashyap

Seven Easy Pieces

Sete peças c. 1980, do acervo da Donna Karan

Salwar kameez

Uniforme colegial contemporâneo do Paquistão, aquisição

Shawl

Três exemplares contemporâneos de Kashmir Loom, Índia

Shift dress

Itens por Anne Klein (c. 1960, aquisição), Helmut Lang (1994, MAK Vienna), Marimekko (1966, Design Museum Finland), Lilly Pulitzer (década de 1960, aquisição), Paco Rabanne (1968, Kobe Fashion Museum), Phelan (2016, do estilista)

Encomenda de protótipo por Bolt Threads + Stella McCartney

Shirt dress

Estereótipo c. 1974 por Halston, cedido por The Robert and Penny Fox Historic Costume Collection, Drexel University

Lenço de seda

Estereótipo c. 1960 por Hermès, cedido por Catherine Bernier

Slip dress

Exemplares da Calvin Klein, 1994

Encomenda de protótipo por Richard Nicholl e Studio XO

Snugli

Um canguru Snugli de 1971 de Ann e Mike Moore

Space Age Collection (Pierre Cardin)

Dois exemplares de 1967 do Victoria & Albert Museum

Encomenda de protótipo por Pyer Moss

Spanx

Aquisição

Speedo

Traje masculino da Equipe dos EUA de 1968 (Powerhouse Museum, Sydney) e traje feminino da Equipe do Canadá de 1976 (aquisição)

Camisa desportiva

Colin Kaepernick, Pelé, Lisa Leslie

Sapatos de salto alto

Estereótipos por Roger Vivier (Bata Shoe Museum, 1954), Manolo Blahnik, Jimmy Choo, Christian Louboutin (exemplares contemporâneos dos acervos das empresas)

Terno

Itens dos acervos de Anderson & Sheppard (2017), Thom Browne (2017), Yohji Yamamoto (2004), Carlo Brandelli (2001–08), Armani (ternos masculinos e femininos da década de 1980), Bill Blass (1970, cedido pelo Philadelphia Museum of Art), Burton’s (1945–54, cedido pelo Leeds City Museum), e um Zoot Suit (1940–42, cedido pelo Los Angeles County Museum of Art)

Protetor Solar

Bain de Soleil/Coppertone, aquisição

Máscara cirúrgica

Amostras contemporâneas adquiridas em Tóquio

Empréstimo de protótipo por Zhijun Wang

Swatch

Exemplares da década de 1980 e 1990 do acervo da Swatch

Tabi boot

Cinco itens (de 1989–2008) da Maison Martin Margiela, MoMu Antuérpia, e coleção particular

Tatuagem

Uma seleção de desenhos de tatuagem globais

Tevas

Exemplar c. 1998 do acervo da empresa

Gravata

Itens cedidos pela Marinella (contemporâneo), Van Heusen, e Arrow (aquisição, meados do século)

Meias-calças

Estereótipos c. 1959 da Glen Raven

Encomendas de protótipo por Somarta e Lucy Jones

Agasalho de treino

Uma reprodução especial do agasalho de treino Longstreet de Bruce Lee de 1971–72, da Bruce Lee Foundation

Trench coat

Trench Contemporâneo da Burberry Westminster Heritage

Empréstimo de protótipo por Anne van Galen

Gola rolê

Exemplar de 1988 por Issey Miyake

Projeto Unissex (Rudi Gernreich)

Dois maiôs de 1970 do FIDM e do Costume Institute do Metropolitan Museum of Art

T-shirt branca

Exemplar contemporâneo da Hanes

Wonderbra

Um exemplar do começo da década de 1990, aquisição

Vestido envelope (Diane von Furstenberg)

Estereótipo de 1974 do acervo da estilista

Y-3 (Yohji Yamamoto)

Exemplares das coleções de 2001 e 2003, cedidos pelo Kyoto Costume Institute

Calças de yoga

Calça “Boogie” de 1998 da Lululemon

YSL Touche Éclat

Aquisição

Também fazem parte da instalação quatro esculturas de Costantino Nivola, encomendadas por Bernard Rudofsky em 1944 para a exposição do MoMA Are Clothes Modern? (cedido pelo Brooklyn Museum).

Agradecimentos especiais ao Conselho Consultivo da Items: Imran Amed, The Business of Fashion; Omoyemi Akerele, Lagos Fashion and Design Week; Mickey Boardman, revista PAPER; Julie Gilhart; Kim Hastreiter, revista PAPER; Sofia Hedman e Serge Martynov, Museea; Malika Kashyap, Border & Fall; Gene Krell, Edições japonesas da Vogue e GQ, Edições coreanas da Vogue, Vogue Girl, e W; Linda Loppa, Polimoda; Penny Martin, The Gentlewoman; Shayne Oliver, Hood By Air; Michael Preysman, Everlane; Valerie Steele, The Museum at FIT; e Bandana Tewari, Vogue Índia.

Agradecimentos especiais a Betty Fisher, Gerente Sênior de Design, Departamento de Design e Produção de Exposição; Stephanie Kramer, Assistente de Pesquisa, Departamento de Arquitetura e Design; Anna Burckhardt, Estagiária de 12 meses, Departamento de Arquitetura e Design; Kristina Parsons, Assistente Curatorial de Projetos, Departamento de Arquitetura e Design; Rebecca Roberts, Editora, Departamento de Publicações.

PATROCÍNIO:

A exposição é possível graças à Hyundai Card.

O apoio principal é oferecido pela WGSN.

Apoio adicional é oferecido pelo Fundo Anual de Exposições.

HASHTAG DA EXPOSIÇÃO:

#ItemsMoMA

O MoMA convida o público a compartilhar suas experiência da exposição – e seus próprios pontos de vista de qualquer um dos 11 itens da lista – utilizando #ItemsMoMA.

PUBLICAÇÃO

Items: Is Fashion Modern? apresenta 11 itens de vestuário e acessórios que tiveram um impacto profundo na cultura global nos séculos XX e XXI. Um ensaio de Paola Antonelli abre o volume, destacando a perspectiva única do Museu sobre moda e explorando o papel da moda no cenário internacional dinâmico do design. Os 111 ensaios curtos que vêm a seguir traçam a história de cada item com relação à cultura no passado e no presente, tratando de trabalho, marketing, tecnologia, religião, política, estética, e cultura popular, entre outros assuntos. Organizados no estilo de uma enciclopédia, em ordem alfabética, esses breves ensaios apresentam um novo e atrativo material histórico acadêmico e cuidadosamente organizado, ricamente ilustrado com uma mistura vivaz de imagens de arquivo, fotografia de moda, fotogramas de filmes, e tomadas documentais. Pontuando o livro, portfólios recentemente encomendados de cinco fotógrafos contemporâneos internacionais – Omar Victor Diop, Bobby Doherty, Catherine Losing, Monika Mogi e Kristin-Lee Moolman – cada um dos quais foi designado para representar os objetos em uma seção alfabeticamente organizada do livro. Suas respostas diversas trazem uma energia criativa vibrante ao projeto.

Editado por Paola Antonelli e Michelle Millar Fisher, com textos de Luke Baker, Anna Burckhardt, Stephanie Kramer, Mei Mei Rado, e Jennifer Tobias. 288 páginas, 500 ilustrações. Capa dura, $45. ISBN: 978-1-63345-036-3. Distribuído para comércio por ARTBOOK|D.A.P. nos Estados Unidos e Canadá. Distribuído fora dos Estados Unidos e Canadá por Thames & Hudson.

CURSO ONLINE FASHION AS DESIGN [MODA ENQUANTO DESIGN]:

Em conjunto com Items: Is Fashion Modern?, o MoMA oferece Fashion as Design, um curso online aberto, vasto e gratuito (MOOC) disponível em Coursera. Por meio de de vídeos, áudio e uma variedade de outros recursos, os alunos vão explorar as intersecções entre a moda, o design, e o cotidiano através do olhar de artigos de vestuário e acessórios específicos. Os alunos vão desenvolver ferramentas criticas para apreciar e contextualizar as histórias da moda e do design e a estética a partir de perspectivas novas e inesperadas. Investigando artigos de vestuário através de diversos olhares – sustentabilidade, tecnologia, modernidade, identidades individuais e coletivas, supply chain, práticas laborais e mais – o curso visa proporcionar uma melhor compreensão das escolhas que fazemos com relação à moda. As aulas do curso começam em outubro no endereço coursera.org/learn/fashion.

TOUR COM ÁUDIO:

O tour com áudio associado apresenta entrevistas com diversos designers, conhecedores de moda, historiadores, fotógrafos, usuários, incluindo Leila Ahmed, Carlo Brandelli, Janie Bryant, Revital Cohen e Tuur van Balen, David Godlis, Francesca Granata, Kerby Jean-Raymond, Linda Loppa, Richard Malone, Emma McClendon, Hari Nef, Christopher Richards, Jessica Rosenkrantz e Jesse Louis-Rosenberg (Nervous System), Valerie Steele, bem como comentários de Paola Antonelli, Curadora Sênior do Departamento de Arquitetura e Design e Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento; Michelle Fisher, Assistente Curatorial do Departamento de Arquitetura e Design; e Stephanie Kramer, Assistente de Pesquisa do Departamento de Arquitetura e Design.

O Áudio do MoMA é fomentado pela Bloomberg Philanthropies.

PROGRAMA PÚBLICO:

Fashion Is Kale: A one-day event celebrating fashion’s hidden heroes [Moda é Dinheiro: Um evento de um dia celebrando os heróis ocultos da moda]

19 de outubro de 2017, às 19h00.

Em conjunto com Items: Is Fashion Modern?, este simpósio apresentará porta-vozes de uma gama diversa de perspectivas profissionais e pessoais, cujos papéis normalmente ocultos são essenciais para modelar o sistema contemporâneo da moda. O titulo é inspirado pelo livro de Elizabeth Hawes, Fashion Is Spinach [Moda é Espinafre], uma crítica de um ponto de vista interno do cenário da moda, que foi publicado em 1938, apenas alguns anos antes de a exposição seminal de Bernard Rudofsky no MoMA, Are Clothes Modern? sondar aspectos semelhantes. Este programa fornecerá aprendizados sobre as formas pelas quais os itens da moda são desenhados, fabricados, comercializados, distribuídos, usados e descartados atualmente, ao ouvir – e engajar - profissionais cujos papéis são normalmente ocultos, porém não menos importantes. Uma recepção e uma oportunidade de ver a exposição ocorrerão após o programa.

EXPERIMENTO ARTÍSTICO: EMILY SPIVACK

O Experimento Artístico é uma iniciativa anual do departamento de Educação que reúne artistas contemporâneos para dialogar com os educadores do MoMA para desenvolver ideias de interações inovadoras e experimentais com o público. Como parte do programa deste ano para o Experimento Artístico, o Museu convidou Emily Spivack – cujo trabalho vem da cultura, moda e história contemporâneas – para desenvolver um projeto que irá complementar Items: Is Fashion Modern? e convidar os visitantes do Museu a pensar sobre suas roupas e as histórias que elas carregam de forma atenciosa e participativa.

LOJA DE DESIGN DO MoMA:

A Loja de Design do MoMA desenvolveu uma gama única de produtos de edição limitada inspirados em alguns dos designs icônicos apresentados em Items: Is Fashion Modern? Especialmente escolhidos pela equipe do MoMA, os produtos que variam de vestuário a acessórios estarão disponíveis apenas por tempo limitado nas lojas de Design do MoMA e online no endereço store.moma.org. Além disso, uma seleção editada de produtos estará disponível para compra na Loja conceito de Items no sexto andar do Museu, fora da exposição. Enquanto uma coleção completa de produtos estará disponível na Loja do Museu no segundo andar e nas Lojas de Design do MoMA, o espaço no sexto andar exibirá um ciclo mutável de produtos em destaque, com algumas versões limitadas disponíveis apenas na loja do sexto andar.

Veja Também

Comentários