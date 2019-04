Museu Casa do Pontal expõe no BNDES e busca doações após inundação

Léo Rodrigues/Agência Brasil

O Museu Casa do Pontal inaugura hoje (25) a exposição Fronteiras da Arte: Criadores Populares, no Espaço Cultural BNDES, no centro do Rio Janeiro. Os visitantes poderão conhecer 100 peças que integram o acervo armazenado no edifício sede, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da cidade. O imóvel, inundado no início do mês após chuvas torrenciais, foi fechado ao público. Por essa razão, juntamente com a abertura da exposição, a direção do museu lança uma campanha de financiamento coletivo para reabrir a sede.

De acordo com o diretor do Museu Casa do Pontal, Lucas van de Beuque, foi a sexta inundação e a pior delas. A água chegou à altura dos joelhos. O problema se tornou comum após mudanças no perfil da urbanização da vizinhança, com a construção de novos edifícios e condomínios.

"Conseguimos salvar as obras, mas estamos com o museu fechado devido aos danos na estrutura e no mobiliário. Por isso, recorremos à comunidade apaixonada pela arte popular, pela cidade do Rio de Janeiro e pela Casa do Pontal", diz o diretor. A expectativa é arrecadar R$ 80 mil e as doações podem ser feitas pelo portal Benfeitoria.

Lucas é neto do francês Jacques van de Beuque, artista e colecionador de arte que criou o museu. Falecido em 2000, o estrangeiro deixou a Europa em decorrência da Segunda Guerra Mundial e passou 40 anos viajando pelo Brasil para formar o acervo. Desde 2004, o museu conta com a parceria institucional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O espaço é também tomado como patrimônio cultural do Rio de Janeiro.

O Museu Casa do Pontal abriga mais de 4 mil peças e oferece ao público uma exposição permanente, com obras representativas das variadas culturas rurais e urbanas do país.