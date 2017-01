Muro da Santa Casa é pichado após receber nova pintura

Pouco tempo após receber a pintura nova, o muro da Santa Casa, na rua 13 de maio, foi pichado nesse final de semana. Todo o hospital foi pintado recentemente com apoio da empresa solidária, Sherwin Williams, que doou toda a tinta.

A ocorrência chamou a atenção por demonstrar o contraste de atitude entre as pessoas. “Veja como são as coisas. Depois de uma demonstração de solidariedade e responsabilidade social por parte da empresa doadora, vem um sujeito e demonstra um comportamento completamente avesso e cheio de irresponsabilidade”, lamentou o presidente da instituição, Dr. Esacheu Nascimento.

Após a constatação do ato, que é considerado crime pela legislação ambiental, o presidente determinou que seja feita outra pintura do espaço para que retorne às condições anteriores. “A Santa Casa inteira está renovada com a pintura, não vamos deixar que este vandalismo polua sua aparência”, disse.

Além da pintura realizada em toda a área externa, os muros que estavam em condições precárias estão em fase de recuperação e reconstrução. Na divisa com a rua Rui Barbosa, o serviço já foi concluído e com a avenida Mato Grosso está em fase de conclusão.

O objetivo da atual diretoria é a total recuperação externa do prédio e adjacências que estava em condições lastimáveis devido à falta de manutenção.

