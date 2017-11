Muralha falha duas vezes e o Flamengo perde para o Santos por 2x1

Há um ditado nas arquibancadas que diz: “goleiro de time grande não pode falhar”. Com dois erros do goleiro Alex Muralha, o Flamengo perdeu para o Santos, ontem (26), na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro, por 2x1, pelo Campeonato Brasileiro, e desperdiçou a chance de se classificar para a Copa Libertadores antecipadamente.

Muralha foi vaiado durante toda a partida por mais de 13 mil torcedores e, ao final, o Flamengo deixou o gramado sob gritos de “time sem vergonha.”

O rubro-negro carioca tem 53 pontos, em sexto lugar, mas pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que joga hoje (27) com o Palmeiras. O Fla, na última rodada do campeonato, domingo que vem, dia 3, enfrentará o Vitória, em Salvador. O time baiano luta para não ser rebaixado.

Ontem, jogando bem, o Flamengo marcou logo início do primeiro tempo, através de Paquetá, de cabeça: 1x0. Logo depois, o zagueiro Rafael Vaz atrasou uma bola para Muralha que, no lugar de chutar para a frente ou para a lateral, tentou driblar o experiente Ricardo Oliveira, que roubou a bola e deu para Bruno Henrique empatar: 1x1.

A partir daí, a torcida rubro-negra pegou no pé de Muralha e de Rafael Vaz, vaiados sempre que recebiam a bola. O pior viria aos 28 minutos do segundo tempo.

Arthur Gomes chutou uma bola defensável, mas Muralha voltou a falhar: Santos 2x1. Ao deixar o gramado, o criticado Muralha assumiu as falhas. “Pode botar na minha conta”, disse.

Agora, o técnico Rueda não sabe quem escalará no gol do Flamengo, na quinta-feira (29), contra o Junior de Barranquilla, na Colômbia, em partida que decidirá quem irá à final da Copa Sul-Americana. O terceiro reserva, César, que não joga desde dezembro, pode ser o titular diante dos colombianos.

Outros resultados de ontem:

Coritiba 1x2 São Paulo

Corinthinas 2x2 Atlético Mineiro

Cruzeiro 0x1 Vasco

Ponte Preta 2x3 Vitória

Sábado

Fluminense 1x2 Sport

Hoje

Palmeiras x Botafogo

Classificação

1º Corinthians (campeão) 72 pontos

2º Grêmio 62

3º Santos 62

4º Palmeiras 60

5º Cruzeiro 56

6º Flamengo 53

7º Vasco 53

8º Botafogo 52

9º Chapecoense 51

10º Atlético Mineiro 51

11º Bahia 49

12º São Paulo 49

13º Atlético PR 48

14º Fluminense 46

15º Vitória 43

16º Coritiba 43



Zona de Rebaixamento



17º Sport 42

18º Avaí 42

19º Ponte Preta 39

20º Atlético GO 35