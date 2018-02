Municípios passarão a utilizar sistema de comunicação integrado com Estado a partir de março

Elaborado em vários níveis, o sistema permite acessos diferenciados aos gestores, colaboradores, gestores em nível de substituição e repasse de documentos - Foto: Viviane Vilani

Os municípios de Mato Grosso do Sul que optarem pela adesão de convênio firmado entre Governo do Estado e Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), passarão a utilizar o Sistema de Comunicação Eletrônica eDOCMS a partir do dia 12 de março.

Nessa segunda-feira (26) o secretário-adjunto de Estado de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, participou do encontro de prefeitos na Assomasul, onde destacou a importância do sistema eDOC como avanço tecnológico para os municípios.

“Transformar um Estado analógico em digital é um dos compromissos do governador Reinaldo Azambuja. E o eDOCMS é um sistema que revolucionou a comunicação interna no Estado. Com ele nós desburocratizamos, agilizamos a comunicação e economizamos milhões de folhas de papel. Só ano passado foram mais de 400 mil correspondências que nós deixamos de imprimir. Para os municípios será um grande avanço, pois hoje chega a levar mais de uma semana a correspondência de um município até o Estado. Com o eDOCMS isso acontecerá em questão de segundos” avaliou.

Utilizado há dois anos pelo Governo do Estado, o eDOCMS entra em produção a partir do dia (12) para os municípios que fizerem a adesão. Gestor do sistema, o servidor Antonio Muller, explica que a metodologia de treinamento será a mesma utilizada para implantação nos órgãos estaduais. “Além de treinamento presencial e liberação do sistema, daremos todo suporte necessário para os municípios que irão designar dois servidores para passar por capacitação” pontua Muller.

Elaborado em vários níveis, o sistema permite acessos diferenciados aos gestores, colaboradores, gestores em nível de substituição e repasse de documentos. Um dos grandes avanços do sistema é a certificação digital que permite a assinatura digital do gestor, ou seja, os gestores municipais poderão validar toda documentação que será enviada o Governo do Estado de forma simples e rápida.

Convênio Escolagov

Outro convênio celebrado entre Estado e Assomasul, prevê o intercâmbio de cursos ofertados pela Fundação Escola de Governo (Escolagov) para os municípios de Mato Grosso do Sul.

Durante o evento o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Junior, apresentou o portfólio de cursos disponíveis na modalidade Ensino a Distancia (EaD) para os municípios, e orientou sobre a documentação necessária para aderir à parceria.

O novo Portal do Aluno, da Escolagov, tem como objetivo facilitar o acesso do servidor público aos cursos de qualificação profissional por meio de um canal fácil e interativo, e será lançado nesta quinta-feira (1°.3), às 9h. Com layout moderno e novas ferramentas de acesso, a plataforma vai permitir a integração de sistemas facilitando o cadastro e otimizando o acesso dos servidores ao conteúdo em um formato rápido e fácil.