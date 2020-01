Municípios já podem inserir eventos em Calendário Nacional do Ministério do Turismo

O Calendário Nacional de Eventos tem como objetivo divulgar gratuitamente os eventos turísticos brasileiros e agregar valor à imagem dos destinos

Campo Grande (MS) – Mato Grosso do Sul possui muitos eventos que já fazem parte do calendário oficial do Estado, como a Festa da Linguiça de Maracaju, Leitão no Rolete de São Gabriel do Oeste, Arraial do Banho de São João de Corumbá e os Festivais de Inverno de Bonito e o América do Sul Pantanal, por exemplo. Para que esses e outros eventos possam ser divulgados para o maior número de turistas locais e de todo o país, o Ministério do Turismo (MTur) já liberou a inserção de informações no Calendário Nacional de Eventos para este ano.

Qualquer estado ou município brasileiro pode cadastrar seu evento de forma colaborativa durante todo o ano, mas quem registra logo em janeiro tem a vantagem de entrar no radar dos viajantes que pretendem conhecer o Brasil em 2020. Todas as informações contidas no site são alimentadas pelas próprias secretarias estaduais ou municipais de turismo, além dos responsáveis pela realização dos eventos geradores de fluxo regional, nacional e até internacional de turistas.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, destaca que é importante fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística. “Quanto mais informações sobre o evento, sobre o destino, e que possam ser úteis e agradáveis ao interessado, maior a chance de o turista escolher o destino no momento de planejar sua viagem. Um grande evento pode gerar fluxo de turistas e incrementar a economia local”.

Para inserir os dados dos eventos, basta acessar o endereço www.turismo.gov.br/agenda-eventos no site do Ministério do Turismo, preencher todos os campos e aguardar a confirmação por email. Em caso de dúvidas, há um Manual de Preenchimento para consulta.

Dados do MTur

Desde 2016, o número de festividades cadastradas no Calendário Nacional de Eventos cresceu 254%, saindo de 888 naquele ano, e chegando a 3.151 eventos registrados em todo o país em 2019. Ao todo 85,4 mil usuários de 90 países, além do Brasil, acessaram o site do MTur para programarem suas viagens pelo país. Vale lembrar que o Brasil ocupa a nona colocação entre 136 países no quesito atrativos culturais segundo o Fórum Econômico Mundial.

A cultura foi a motivação de viagem para 9,5% dos estrangeiros que visitaram o país em 2018. Os turistas americanos, portugueses, argentinos, franceses e britânicos foram os que mais buscaram informações sobre os eventos realizados em 2019 no país. Dos que acessaram, mais da metade (51%) tinham idade entre 18 e 34 anos e eram do sexo masculino (54,5%).

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS, com informações do Ministério do Turismo | Foto: Rene Carneiro – Corumbá