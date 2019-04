Municípios e OSCs já podem se inscrever em edital de apoio a eventos geradores de fluxo turístico até 7 de maio

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur*MS), publicou os primeiros editais de chamamento público de 2019 para municípios e OSCs do estado com o objetivo de selecionar projetos para a execução de ações de fomento e apoio a eventos geradores de fluxo turístico.

A participação dos municípios e OSCs é gratuita e será realizada por meio da entrega de envelope a ser protocolado e recebido na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), situada na Av. Afonso Pena, 7000, Chácara Cachoeira – Campo Grande (MS), no período de 8 de abril a 7 de maio de 2019, das 7h30 às 16h30.

As ações apoiadas nos editais 01/2019 e 02/2019 deverão estar dentro de um dos eixos temáticos: Ecoturismo, Evento Gastronômico, Turismo de Esporte e Aventura, Turismo de Negócios e Eventos. Os valores disponibilizados podem chegar a R$ 50 mil para cada projeto selecionado. Informações sobre documentação, forma de apresentação do projeto básico, plano de trabalho, processo de seleção, cronograma e outras informações estão no site www.turismo.ms.gov.br/editais-e-convenios.

*Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) | Foto: @visitmsoficial.