Municípios de MS podem participar do Calendário Nacional de Eventos Turísticos

Com a proposta de divulgar os principais eventos turísticos do Brasil e oferecer uma fonte de informações para auxiliar o planejamento de viagens motivadas por eventos, o Ministério do Turismo está atualizando o Calendário Nacional de Eventos. Mais de 100 eventos em todo Brasil já foram cadastrados na plataforma. O processo de cadastramento das informações para a atualização do calendário está disponível na página do Ministério do Turismo.

Eventos de oito municípios de Mato Grosso do Sul já estão inseridos no anuário, que podem ser acessados no endereço: http://bit.ly/2f9d3en. No estado, as festas populares como o São João e o Carnaval têm grande potencial turístico para atrair visitantes brasileiros, estrangeiros, além de movimentar o turismo interno.

“Mato Grosso do Sul é reconhecido mundialmente pelas belezas naturais, mas as diversas manifestações artísticas e culturais expressas na música, dança, festas populares, artesanato e gastronomia também podem atrair turistas do mundo todo. Um convite para conhecer a vasta diversidade cultural”, destaca o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Nelson Cintra.

A ideia é que tanto as secretarias quanto os organizadores de grandes eventos e festivais do País colaborem com informações. Deverão ser cadastrados os eventos com notório conhecimento popular e geradores de fluxo de turistas. Os responsáveis pela inclusão no sistema deverão classificar os eventos por tipo e por categoria, além de observar critérios como relevância cultural e econômica.

Os eventos já classificados estão distribuídos em 21 Unidades da Federação. Os principais se referem a atividades artísticas/cultural e folclóricas (43), religiosas (20) e gastronômica (19). No entanto, para que o instrumento desempenhe plenamente seu objetivo, é importante que gestores, organizadores e produtores de eventos solicitem a inclusão de seus eventos no calendário.

“Os eventos são importantes para estimular tanto o turismo doméstico como o internacional, movimentando a economia local e garantindo fluxo turístico nos destinos mesmo fora de temporada. Por isso é importante que os gestores façam uso deste calendário como uma importante ferramenta de divulgação de suas ações”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

As festas populares brasileiras são identificadas como produtos de investimentos e ganhos financeiros de importância, pois movimentam altos valores em sua produção. Isso desperta o interesse de investidores, patrocinadores e movimenta toda a cadeia produtiva do turismo. Muitos Municípios têm suas grandes festas entre as principais atividades econômicas locais, condição que leva essas celebrações a terem prioridade nos planos político-administrativos.

Para ter o seu evento disponível no Calendário Nacional de Eventos é necessário preencher o formulário que está disponível na página do Ministério. Todo o conteúdo passará por aprovação e edição de equipe técnica antes de ser divulgado.

APOIO – O Ministério do Turismo apoia a realização de eventos. Em 2016, a Pasta destinou R$ 14,3 milhões para 50 realizados em vários municípios brasileiros. Para ter acesso ao incentivo, os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, direta ou indireta, bem como as entidades privadas sem fins lucrativos, devem estar cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV).

