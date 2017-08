Município de Juti é contemplado com duas pontes de concreto

Com investimentos da ordem de R$ 3 milhões, os governos estadual e federal garantem juntos a construção de duas pontes de concreto em Juti.

A primeira delas, que fica sobre o Rio Taquara, já foi concluída e entregue à população, com um custo total de R$ 1 milhão. A outra, sobre o Rio Amambai, está em construção, com 75% da obra concluída, e foi orçada em R$ 2 milhões.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a construção objetiva o desenvolvimento e o progresso de Juti.

Com investimento total de mais de R$ 104 milhões, o governo do Estado vai construir 90 pontes de concreto em 39 municípios de Mato Grosso do Sul.

