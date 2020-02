Município de Guia Lopes abre seleção para professores de educação especial

Inscrições acontecem até quarta-feira - Ilustração

O município de Guia Lopes da Laguna abre processo seletivo para contratação temporária de professores com especialidade em educação especial, para atuação em ambiente escolar e multifuncional, durante o ano letivo de 2020 na Rede Municipal de Ensino. As inscrições seguem abertas até o dia 19 de fevereiro.

Para atuar nos serviços da Educação Especial o professor deverá: ter formação de licenciatura em Pedagogia; apresentar certificado de pós-graduação lato sensu em educação especial ou/e educação especial e inclusiva, ou documento equivalente fornecido pelo órgão ou entidade competente.

A lotação do professor convocado para será de 20 (vinte) horas semanais, de acordo com a conveniência e necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições estão abertas até 19 de fevereiro, exclusivamente por meio presencial na sede da Secretaria de Educação, situada na Rua Clodomiro Vargas, nº 52, Centro. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, de acordo com o cargo pretendido.

O edital completo com todas as informações está disponível no Diário Oficial dos Municípios, a partir da página 248.