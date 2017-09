Município de Dois Irmãos vai receber R$ 395,3 mil para pavimentar rua

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado divulgou no Diário Oficial do Estado de hoje (27.9) investimentos da ordem de R$ 393.355,95 mil para pavimentação e drenagem da Rua Campo Grande, no município de Dois Irmãos do Buriti. A publicação refere-se ao resultado da licitação para execução das obras.

Ao todo serão pavimentados 2.965,75 m2 e realizados 291,33 m de galerias pluviais. A obra irá acontecer no trecho da rua Campo Grande, entre a Avenida Reginaldo Lemes da Silva e a Rua Tomas Andrade.

Confira a publicação na íntegra na página 18 do Diário.

