Multa do Brexit será paga mesmo sem acordo comercial com UE, diz ministro

O ministro de Finanças do Reino Unido, Philip Hammond, disse hoje ao Parlamento britânico que o país irá pagar a multa pela saída da União Europeia mesmo que não chegue a um acordo comercial com o bloco. O valor total da multa do Brexit ainda não foi definido, mas o ministro ressaltou que o Reino Unido não irá fugir das suas obrigações.

"Deixar de pagar não nos tornaria um parceiro comercial confiável em futuros acordos internacionais", disse Hammond.

De acordo com o jornal Independent, Hammond teria dito que o governo irá detalhar cuidadosamente tudo o que acredita ter de ser pago. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)