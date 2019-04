Mulheres terão um dia todo dedicado a elas durante a Campo Grande Expo

úmeros que confirmam a presença feminina bem atuante num cenário que durante anos foi predominantemente masculino - Foto: Divulgação

Está comprovado: a participação das mulheres vem aumentando nos últimos anos no agronegócio. É o que aponta os dados preliminares do Censo Nacional Agropecuário, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Diante desta constatação, a Campo Grande Expo fez questão de dedicar um dia todo a elas. Assim, no dia 31 de maio haverá programação especial para deixar as mulheres do agro atualizadas com o que há de mais moderno no campo.

O número de mulheres que lideram propriedades rurais no Brasil aumentou de 12,68% (em 2006), para 18,64% (em 2017). Contudo, a participação feminina é ainda maior quando somadas as mulheres que administram o estabelecimento agropecuário junto com o cônjuge, atinge 34,75%. Números que confirmam a presença feminina bem atuante num cenário que durante anos foi predominantemente masculino.

A segunda edição da Campo Grande Expo preparou uma programação especial para o dia 31 de maio, com palestras, mesas redondas e divulgação do lançamento de um livro feito por mulheres agroinspiradoras que acontecerá durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, no mês de outubro, em São Paulo.

A primeira atividade começa às 9 horas e aborda a tecnologia. Com o tema "O Campo cada vez mais conectado, cada vez mais jovem", o painel receberá os agroinfluenciadores da feira, Aretuza Negli, Ewerton Martins, Carina Queiroz, outra inovação do evento. A mediação será de Alessandra Piano. Em seguida, às 10 horas, será a vez da palestra "Reprogramação Comportamental nos hábitos", com a Doutoranda em Nutrição pela USP, Caroline Kratz.

Logo após o almoço, a partir das 14 horas, haverá uma dinâmica inédita. Serão montadas 15 mesas redondas com a presença de 15 convidadas onde cada uma encabeçará uma mesa com oito participantes. Com o tema "Mulheres aceleradas", cada mesa terá duração média de 20 minutos, onde as participantes poderão trocar experiências com as lideres convidadas. E por falar em mulheres, a Show Manager do Congresso Nacional das Mulheres, Renata Carmago, marca presença no evento para divulgar a quarta edição que acontece em São Paulo.

Livro Agroinspiradoras – Elas são mulheres, mães, trabalhadoras e estão fazendo a diferença no campo. Inspiradas por experiências de superação e liderança, quatro mulheres do agronegócio resolveram escrever um livro contando histórias de agricultoras e pecuaristas de diferentes áreas de atuação. Histórias de mulheres que não se renderam aos obstáculos da vida e hoje têm muito a ensinar. Os relatos foram reunidos pelas mãos de Ticiane Figueiredo, Marielly Biff, Roberta Páffaro e Andrea Cordeiro.

O livro será lançado durante a 4ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio (CNMA), que acontecerá nos dias 8 e 9 de outubro no Transamérica Expo, em São Paulo. A pedido da Editora Letramento, o nome ainda é um segredo. Contudo, quem prestigiar o quarto dia da Campo Grande Expo poderá saber em primeira mão algumas novidades. A partir das 15h15, as co-autoras estarão presentes para falar sobre o livro.

Sobre as co-autoras:

Ticiane Figueirêdo

Bacharel em Direito (USF), Especialista em Direito Civil (Mackenzie), com MBA em Agronegócios (ESALQ/USP), é Advogada e Gestora de Equipe na área do Consultivo estratégico do Agronegócio (Barter e contratos) na FLC Assessoria Jurídica Empresarial e Co-fundadora Agro Carreira;



Roberta Páffaro

Graduada em Jornalismo (PUC), MBA em Economia (FIA/USP), cursa MBA em Agronegócios (ESALQ/USP) e é Diretora de Desenvolvimento de Mercado para a América Latina do CME Group.



Andréa Cordeiro

Bacharel em Direito (UNIVALI), cursa MBA em Agronegócios (ESALQ/USP), é Diretora Comercial do Grupo Labhoro, idealizadora do Missão Mulheres do Agro EUA e Argentina e fundadora do blog Mulheres do Agronegócio Brasil.



Mariely Biff

Graduada em Administração em Agronegócios (UNED), especialista em Gestão Empresarial (UNED), possui MBA em Agronegócios (ESALQ/USP), é instrutora de cursos Agro Carreira e consultora em Sucessão Familiar para produtores e empresas do Agronegócio.