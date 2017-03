Mulheres se destacam no agro em MS

O último censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas revela que, em Mato Grosso do Sul, quase 20 mil mulheres são responsáveis financeiramente pelo sustento do lar no meio rural. No Brasil, são mais de 2 milhões que ocupam esta posição.

É perceptível As mulheres estão cada vez mais ocupando posições de liderança, dentro ou fora do setor produtivo. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, são sete à frente dos sindicatos rurais de importantes praças produtoras do Estado: Ligia Franciscon Ricardo, em Anaurilândia; Roseli Maria Ruiz, em Antônio João; Elza Maria Trevelin, de Bonito; Telma Menezes de Araújo, de Nova Alvorada do Sul; Silmara Régia Bonfim de Oliveira, de Sonora e Maria Neide Casagrande Munaretto, de Tacuru.

No Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS duas diretoras atuam de forma estratégica na instituição: Terezinha Candido, diretora-secretária e Thaís Carbonaro Faleiros Zenatti, 2ª diretora tesoureira da instituição.

Além disso, atualmente o Senar/MS tem 83 instrutoras e 03 supervisoras regionais. Terezinha, que também coordena o setor educacional do Senar/MS e atuou mais de 20 anos como instrutora, acredita no potencial feminino também na área de ensino: “As mudanças já estão acontecendo. Com determinação, as diferenças gradativamente vão diminuir até acabar”.

Ainda sobre o Sistema Famasul, o quadro de funcionários já é reflexo da mudança citada por Terezinha. Ao todo, são 76 mulheres entre funcionárias, estagiárias e terceirizadas, representando por 61,3% do total de 124 colaboradores. Laíse Ratier, assistência da Secretaria Executiva, é uma delas. “Precisamos mostrar nossa força e competência diante da solução de problemas dentro da instituição na qual fazemos parte e deixando um diferencial em cada trabalho realizado. Acredito que o nosso maior desafio hoje, é a conciliar a vida profissional e pessoal, pois são tantas competências voltadas a nós”.

