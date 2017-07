Mulheres enfrentam maior risco de cegueira do que os homens

O olho seco ocorre duas vezes mais em mulheres pós-menopáusicas. Em geral, as mulheres também são mais suscetíveis a doenças autoimunes do que os homens, muitas das quais afetam a visão, como lúpus, síndrome de Sjögren e tireoidite

Estudos mostram que existe uma diferença de gênero na doença ocular. As mulheres são mais propensas do que os homens a sofrerem condições que ameaçam a visão, como a degeneração macular relacionada à idade (DMRI), a catarata e o glaucoma.

As mulheres representam 65% dos casos de DMRI; 61% dos pacientes com glaucoma e catarata são mulheres e 66% dos pacientes cegos são mulheres, nos EUA. Por que a desigualdade? Existem algumas teorias. “Em média, as mulheres vivem mais e muitos problemas oculares são relacionados à idade. Algumas condições oculares, como o olho seco, são mais comuns em mulheres, jovens e idosas. Os fatores sociais e econômicos afetam o acesso das mulheres aos cuidados oculares, especialmente nos países em desenvolvimento”, afirma o oftalmologista Virgílio Centurion, diretor do IMO, Instituto de Moléstias Oculares.

Qualquer que seja a causa, existem alguns problemas de visão únicos que as mulheres precisam observar mais do que os homens. “O olho seco ocorre duas vezes mais em mulheres pós-menopáusicas. Em geral, as mulheres também são mais suscetíveis a doenças autoimunes do que os homens, muitas das quais afetam a visão, como lúpus, síndrome de Sjögren e tireoidite. Além disso, a gravidez pode causar alterações na visão devido às mudanças hormonais experimentadas pelas mulheres grávidas”, diz a oftalmologista Meibal Junqueira, que também integra o corpo clínico do IMO.

Uma boa notícia é que a perda de visão pode ser evitável em muitos casos. Confira cinco pontos para manter a sua saúde ocular em dia:

“Faça um exame oftalmológico aos 40 anos: os primeiros sinais de doença ou alterações na visão podem começar nesta idade. Um exame oftalmológico é uma oportunidade para examinar cuidadosamente o olho em busca de doenças e condições que podem não ter sintomas nos estágios iniciais”, recomenda Virgílio Centurion;

Conheça a história da sua família: certas doenças oculares podem ser herdadas. “Se você tem um parente próximo com degeneração macular, você tem uma chance de 50% de desenvolver esta condição. Uma história familiar de glaucoma aumenta o risco de glaucoma de quatro a nove vezes. Converse com seus familiares sobre suas condições oftalmológicas. Isso pode ajudar o seu oftalmologista a avaliar os seus riscos de desenvolver doenças oculares”, orienta Meibal Junqueira;

Coma alimentos saudáveis: uma dieta com pouca gordura e rica em frutas, vegetais e grãos beneficia todo o corpo, incluindo a visão. “As opções de alimentos saudáveis ??para os olhos incluem frutas cítricas, óleos vegetais, nozes, grãos integrais, vegetais de folhas verdes escuras e peixes de água fria”, ensina a médica;

Pare de fumar: o tabagismo aumenta o risco de doenças oculares, como catarata e degeneração macular relacionada à idade. “Fumar também aumenta o risco de doenças cardiovasculares que podem influenciar indiretamente a saúde dos olhos. A fumaça do tabaco, incluindo o fumo passivo, também piora o olho seco”, destaca Centurion;

Use óculos de sol: “a exposição à luz UV aumenta o risco de doenças oculares, incluindo cataratas, pterígeos e câncer. Sempre use óculos de sol com 100% de proteção UV e um chapéu enquanto estiver ao ar livre”, destaca Junqueira

“Os exames oculares não destinam-se apenas a verificar a acuidade visual ou a nitidez da visão de uma pessoa, eles também podem determinar a saúde geral dos olhos. Incentivamos mulheres, bem como homens, a manter cuidados oculares regulares. Ao tornar a visão uma prioridade no presente, podemos ajudar a proteger a visão à medida que envelhecemos”, diz o diretor do IMO.

