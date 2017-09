Mulheres da Guarda participam “Movimento Mulheres da Segurança Pública de MS”

Mulheres representantes da Guarda Civil Municipal de Campo Grande participam, na quarta-feira, no dia 20 de setembro, a partir das 18h30, do Lançamento do “Movimento Mulheres da Segurança Pública de MS”, que será realizado na sede da Ordem dos Advogados de Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

O evento terá como palestrantes a Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Roberta Corradi Astolfi, e do presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.

O movimento foi instituído de maneira independente, apartidária e sem fins lucrativos, e é composto por profissionais femininas que atuam na segurança pública do estado de Mato Grosso do Sul, visando ampliar a integração e a efetiva participação das mulheres no setor.

“Ser mulher e operadora de segurança pública encarregada da aplicação da Lei, é uma tarefa, no mínimo desafiadora e necessária para o fortalecimento da democracia e humanização das instituições de segurança pública” contextualiza Betânia Kelly Rodrigues da Silva, 3ª SGT PM e Coordenadora do Movimento.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, Marta Pereira, esse movimento surgiu da necessidade das mulheres que atuam na Segurança Pública, ter um canal apropriado e específico encaminhar as demandas.

“O objetivo do movimento será promover e ampliar a efetiva participação da mulher na Segurança Pública. Busca-se identificar as necessidades comuns e através dos mecanismos de discussões, debates e troca de experiência profissional efetivar mecanismos de melhorias nas proposições e formulações de políticas públicas para mulheres da Segurança pública. Esse movimento será composto por mulheres que atuam na Segurança publica das diversas instituições; Polícia Militar, Cívil, Federal, rodoviária federal, Guardas Municipais, agente socioeducativa e bombeiro Militar”, frisa Marta.

Serviço:

Evento: Lançamento do “Movimento Mulheres da Segurança Pública de MS”

Local: OAB/MS

Endereço: Avenida Mato Grosso, 4682 .

Horário: 18h30

