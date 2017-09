Curso de Defesa Pessoal para Mulheres começa neste sábado

O primeiro módulo do Curso de Defesa Pessoal “Não ao abuso e à agressão – sei me proteger” acontecerá neste sábado (23), no Centro Municipal de Treinamento Esportivo (Cemte), a partir das 14h. A ação vai oferecer treinamento gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica.

Implantado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu) e Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o curso objetiva permitir que as mulheres consigam sair de situações de crise a partir de defesas evasivas com auxílio de movimentos de rotina, aliados às artes marciais.

Ao todo, três professoras da Funesp irão ministrar o curso junto com o professor Hélio Arakaki, especialista no 6° grau de Karatê. Segundo ele, o curso mesclará diversas técnicas. “Não será apenas Karatê, terá outras técnicas de artes marciais. Tudo obedecendo a movimentos naturais da mulher. Não importa a altura ou idade”, explica.

“Nosso objetivo é que as mulheres percebam que elas podem se prevenir contra a violência, mudando a forma com que elas lidam com o medo e com sua autoestima”, afirmou subsecretária da Semu, Carla Stephanini.

O curso, que recebeu mais de 40 inscrições, já pode ser ampliado, segundo comentou o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra. “A princípio abrimos 40 vagas, mas de acordo com a demanda será necessário repensarmos novas turmas. Este primeiro curso será o nosso projeto piloto e terá duração de 8 horas, divididos em dois módulos”, disse Terra.

