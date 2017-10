Mulher que disse ter encontrado bebê é presa por suspeita de tráfico de crianças

O menino de pouco mais de um ano de idade encontrado há 15 dias em Cascavel, no oeste do Paraná, pode ter sido vítima de um esquema de tráfico internacional de crianças. A suspeita da Polícia Civil é de que a mulher que informou ter encontrado a criança, natural do Paraguai, coordene um esquema de adoção ilegal.

Após denúncias de vizinhos, uma criança e uma adolescente sem parentesco confirmado com a mulher foram encontradas na casa dela, no bairro Cascavel Velho, nesta terça-feira, 24. Assim como o menino, elas foram encaminhadas ao acolhimento do Conselho Tutelar. A suspeita, conhecida como "Maria Paraguaia", foi presa por não esclarecer a origem dos três menores de idade.

Moradores da cidade denunciaram que o bebê teria sido adotado por um casal do bairro Colina Verde, que o devolveu por suspeitar da falta de documentação. A mulher teria trazido as crianças do Paraguai e tentado forjar que "encontrou" o menino para evitar suspeitas.

A investigação busca familiares do garoto, que não tem registro de desaparecimento no Brasil e não foi reconhecido por nenhum familiar desde o momento da divulgação da foto, em 10 de outubro. A delegada Raisa de Vargas Scariot, responsável pelo Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crimes (Nucria) da Polícia Civil, encaminhou o caso à delegacia da Polícia Federal de Cascavel.