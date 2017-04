Mulher morre e outros três são feridos em explosão de carro em São Gonçalo

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas durante a explosão de um carro em um posto de combustíveis em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, na noite deste sábado(8). A vítima fatal era a motorista do veículo, que estava sendo abastecido com gás GNV no momento da explosão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher morreu na hora e o corpo não teve como ser identificado. Os bombeiros foram acionados para atender a emergência por volta das 21h30, no bairro de Colubandê.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros três feridos, que estão internados em um hospital da região.

