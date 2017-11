Mulher é presa com quase 1 kg de cocaína na genitália em SP

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, durante uma abordagem da Polícia Militar Rodoviária a um ônibus que trafegava pela Rodovia Raposo Tavares no sábado, 25. Uma delas escondia 0,986 gramas de cocaína em sua genitália.

Segundo a polícia, policiais militares pararam um coletivo que realizava o itinerário entre Ponta Porá, em Mato Grosso do Sul, e a capital paulista. Durante a fiscalização, as duas suspeitas apresentaram nervosismo e deram informações desencontradas sobre a viagem.

Quando as duas desceram do ônibus, os policiais perceberam que uma delas andava com dificuldade e que tentava se desvincular de um invólucro que carregava nas partes íntimas. Ainda de acordo com a polícia, foi solicitada a presença de uma policial, que revistou a suspeita e encontrou mais dois pacotes que continham cocaína.

A mulher afirmou aos policiais que foi contratada pela parceira de viagem para transportar a droga da cidade sul-mato-grossense até Martinópolis, no interior de São Paulo, e que receberia R$ 800 pelo serviço.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Presidente Epitácio, onde permanece à disposição da Justiça.