Mulher e duas crianças são resgatadas de trilhos da Linha 3-Vermelha do Metrô

Uma mulher e duas crianças foram resgatadas dos trilhos da Estação Artur Alvim, da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, na zona leste da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, 10. Conforme informações preliminares, o menino e a menina são filhos da mulher. O incidente ocorreu por volta das 9h.

A mulher e a garota foram resgatadas em estado grave e encaminhadas ao Hospital das Clínicas, em Pinheiros, na zona oeste da capital, segundo a Polícia Militar. O menino não corre risco de morte.

Como consequência do incidente, a Linha 3-Vermelha sofreu atrasos até por volta do meio-dia. Passageiros publicaram em mídias sociais fotos de das filas que se formaram na Estação Artur Alvim por causa do incidente.

