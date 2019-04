Mulher é condenada a um ano de prisão no Irã por tirar o véu em público

Uma iraniana que tirou o hijab para protestar contra a lei que obriga as mulheres a se cobrirem em público foi condenada a um ano de prisão, anunciou neste domingo, 14, o advogado dela, Payam Derafshan.

Vida Movahedi foi presa em outubro, depois de tirar o hijab em uma praça de Teerã, informou Derafshan. A jovem foi acusada de "fomentar a corrupção e a libertinagem", e condenada por um tribunal de Teerã a um ano de prisão no dia 2 de março.

Segundo o advogado, Vida manifestou sua oposição ao uso obrigatório do hijab e queria expressar sua opinião "em um protesto civil". Ela já havia organizado protestos contra a lei. Em dezembro de 2017, foi multada após subir em uma caixa em uma avenida e levantar o véu.

O véu é obrigatório no Irã desde o triunfo da Revolução Islâmica de 1979, que instaurou no país um regime teocrático que impôs uma série de restrições, como a segregação de gênero e a proibição do consumo de álcool. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS