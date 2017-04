Mulher é atacada por abelhas e socorrida após 'aviso' de cachorros

Uma empregada doméstica de 28 anos foi atacada por abelhas quando chegava para trabalhar, por volta das 7h (de MS), desta quarta-feira (26), em Campo Grande. Ela recebeu o primeiro socorro após os cachorros da casa 'avisarem' ao dono, que dormia. "Se não fosse os cachorros eu não teria acordado", diz o advogado Vítor Del Campo, de 24 anos, que também foi picado, assim como os cães.

Campo conta que depois que os dois cães o acordaram, ouviu a funcionária gritar, se levantou e se deparou com ela do lado de dentro do portão sendo atacada pelas abelhas. "Os meus cachorros começaram a latir e pular na cama. Eu acordei e ouvi ela gritando. Eu sai para tentar ajudar, mas não conseguia me aproximar, eram muitas abelhas", diz o advogado.

O jovem ligou para o Corpo de Bombeiros e foi orientado a jogar água, cobertores e inseticidas. Apesar da chuva que caía no momento do ataque, o rapaz seguiu as instruções dadas por telefone pelos militares. "Graças a Deus que choveu e isso espantou um pouco, mas era muito abelha", lembra.

Como não conseguia se aproximar, Campo fez os procedimentos de longe e mesmo assim também foi picado. "Eu estou com o pé todo ferroado, com o corpo todo ferroado, estou sentindo muita dor", fala.

Em avaliação inicial, segundo o Corpo de Bombeiros, a doméstica teve pelo menos 200 picadas no rosto, tronco e braços. "Ela ficou irreconhecível", define o advogado. Quando os militares chegaram ao local a mulher estava inconsciente, porém ela melhorou e foi levada consciente e desorientada para atendimento médico na unidade de saúde do bairro Tirdadentes.

Os bombeiros precisaram usar roupas de apicultor para retirar a mulher da casa. Ela foi colocada no outro lado da rua para receber socorro. Enquanto era atendida, gritava de dor.

Os dois cães da casa também foram picados e passaram mal. Os bombeiros acreditam que as abelhas sejam da espécie europa, migratória e tenham sido atraídas por cheiro ou barulho, podendo ser até mesmo por causa dos gritos.

O rapaz mora no mesmo lugar há 15 anos. A vítima trabalha na casa há 10 e essa foi a primeira vez que tiveram problemas com abelhas.

Veja Também

Comentários