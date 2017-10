Mulher do traficante Nem é presa na Ilha do Governador

Danúbia Rangel, mulher do traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, foi presa na tarde desta terça-feira, 10, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Xerifa da Rocinha, como é conhecida, foi encontrada por policiais das delegacias de Nova Iguaçu e da Pavuna, e está sendo levada para a Cidade da Polícia, complexo que concentra delegacias do Rio.

Condenada por tráfico, Danúbia tem 33 anos e era foragida da polícia. Por ordem de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, atual "chefe" do tráfico na Rocinha, ela teve de sair da favela. Rogério assumiu o comando da venda de drogas na favela depois que Nem foi preso, em novembro de 2011.

O bando de Nem e de Rogério disputam o controle do tráfico desde o dia 18 de setembro. Mesmo preso em Rondônia, Nem determinou que comparsas invadissem a favela para retomar o controle. O grupo de Rogério reagiu e foi iniciada uma rotina de tiroteios, toques de recolher e operações policiais e das Forças Armadas que perduram até agora.

