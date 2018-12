Mulher dá à luz a um menino durante voo da Turkish Airlines

Uma mulher congolesa deu à luz a um bebê durante um voo de Libreville, no Gabão, para Istambul, na Turquia, na quinta-feira, 13. Em seu Twitter, a companhia Turkish Airlines disse que os passageiros e a tripulação "vivenciaram o milagre do nascimento".

O nascimento do bebê de Musuamba Michoukayembe estava previsto para o fim do mês e ela não apresentava qualquer sinal de que estava em trabalho de parto ao embarcar no voo. Depois de três horas no ar, no entanto, ela sentiu uma forte dor no abdome.

Ao perceber que a jovem de 21 anos esta prestes a dar à luz, a tripulação esvaziou a parte de trás da aeronave para criar uma espécie de sala de parto improvisada.

Os comissários foram guiados pelo marido de Musuamba, que é médico. "Foi um momento lindo para nós", disse Fatma Akyuz, membro da tripulação, ao site de notícias turco Hurriyet. "Decolamos com 144 passageiros, mas pousamos com 145."

Apesar de ter ocorrido no ar, o parto não teve qualquer problema e tanto a mãe quanto a criança estão em bom estado de saúde.

O comandante da aeronave pediu prioridade ao aterrissar e explicou que não alterou a rota do voo justamente pelo fato de ter sido um parto sem complicações.

Depois de cortarem o cordão umbilical, a tripulação da aeronave se revezou para ajudar a jovem mãe a cuidar do bebê, que recebeu o nome de Bennel.