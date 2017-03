Muito calor e tempo abafado em todas as regiÃµes de MS nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – Uma área de alta pressão se estabeleceu entre as regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil inibindo a formação de nuvens de chuva. Assim, a condição esperada para essa quinta-feira (8) é de muito calor e tempo abafado em todas as regiões. Predomínio de sol com poucas nuvens são condições estimadas para as regiões central, oeste e sul do Estado. Na parte norte e leste o dia será de possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde.

Fonte: CPTEC/INPE | Elaboração: CEMTEC/MS-Agraer

Veja Também

Comentários