Muito aguardada, passarela para pedestres em Dourados entra na fase licitatória

A passarela será composta por grades e terá cerca de 52 metros de extensão - (Foto: Agesul)

Muito aguardada pelos moradores de Dourados, a passarela para pedestres que será construída na rodovia MS-156, entre a BR-163 e o Núcleo Industrial, já está oficialmente em fase de licitação. O Aviso de Lançamento foi publicado nessa quarta-feira (08.07), em Diário Oficial do Estado; e a notícia é um alívio para quem precisa atravessar o trecho. A entrega dos envelopes já está agendada para o dia 28 de julho, às 16 horas.

Em abril, o vice-governador e secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, se reuniu com a presidente da Associação de Moradores do Dioclésio Artuzi I, II, III, Lizandra Montezelli, com o presidente da UDAM (União Douradense de Moradores), José Nunes, e com o vereador Olavo Sul para apresentar o orçamento e detalhes do projeto.

“Nos reunimos com os representantes dos moradores para apresentar o projeto da passarela, em abril desse ano. Agora, o processo licitatório já teve início e logo a obra começa”, afirmou o vice-governador.

A região cresceu de forma exponencial e os pedestres precisam disputar espaço com o grande tráfego de veículos. Para atender o local, que é motivo de muita preocupação, a passarela será composta por grades e terá cerca de 52 metros de extensão. “Muitos bairros serão atendidos. Vai ser muito bom quando essa passarela estiver pronta. A população precisa desse retorno”, disse Lizandra Montezelli, à época da reunião.

Luciana Brazil, Seinfra\Agesul