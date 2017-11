Mugabe dá discurso em rede nacional sem anunciar renúncia

O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, confundiu o país ao terminar o seu discurso na televisão nacional sem anunciar sua renúncia. O Comitê Central do partido no poder disse a ele para renunciar até as 12h desta segunda-feira ou enfrentar processos de impeachment no dia seguinte.

Contrariando expectativas, Mugabe sugeriu que estava desafiando o partido no poder. Ele fez referência a um congresso do partido no próximo mês, que iria presidir. "O Congresso vai acontecer em algumas semanas a partir de agora. Eu presidirei os processos do congresso, que não deve ser palco de quaisquer atos susceptíveis de prejudicá-lo ou de comprometer os resultados aos olhos do público".

Funcionários próximos das negociações entre Mugabe e os militares disseram que Mugabe estava renunciando.