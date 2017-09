Mueller entrevistou ex-procurador-geral dos EUA, Rod Rosenstein

O conselheiro especial Robert Mueller, encarregado da investigação sobre a suposta intromissão russa nas eleições presidenciais dos Estados Unidos no ano passado - além das supostas ligações entre membros da campanha do presidente Donald Trump e autoridades russas -, entrevistou o ex-procurador-geral Rod Rosenstein sobre a demissão do ex-diretor da Agência Federal de Investigação (FBI, na sigla em inglês), de acordo com fontes próximas à investigação.

Não é comum a entrevista de uma pessoa que supervisiona diretamente a investigação. Mueller é um conselheiro especial independente, mas ele responde a Rosenstein, em último caso, porque o procurador-geral Jeff Sessions, recusou-se a fazer parte das operações.

Na entrevista, Rosenstein disse que em uma reunião com Trump em maio, o presidente disse que sabia que a demissão de Comey não acabaria com a investigação sobre a Rússia e que poderia criar novos problemas para ele, de acordo com uma fonte.

Comey, que conduzia a investigação sobre a intromissão russa, disse em junho, ao Comitê de Inteligência do Senado, que Trump havia pedido para ele afastasse a investigação de Michael Flynn, então conselho de segurança nacional do presidente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários