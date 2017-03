Mudanças no trânsito em trecho da Manoel da Costa Lima facilitam ligação à Vila Jacy e bairro Guanandi

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) dará início da tarde da próxima segunda-feira (3) a alterações no trânsito que vão garantir outra ligação viária entre os bairros Guanandi e Jacy pelas ruas Pirituba e Amiúde, facilitando o acesso à Unidade Básica de Saúde da Família Dona Neta, onde também funciona a Policlínica Odontológica .

Será instalado um semáforo de três tempos no cruzamento da Pirituba com a Manoel da Costa Lima, onde foi preciso também abrir um trecho do canteiro central que se transformou em pista. A Rua José Laçava passa a ser mão-única (descendo) na última quadra antes de termina na Manoel da Costa Lima.

Com a mudança, quem vem pela Manoel da Costa Lima, em direção ao Trevo Imbirussu, encurtará em mais de 500 metros o acesso ao Bairro Guanandi, que era feito logo depois do Centro de Especialidade Infantil pela Rua Barra Mansa. Para isto, os condutores terão de entrar à direita pela travessa (que fica logo após um posto de gasolina) e subirão uma quadra até a Rua Amiúde, por onde atravessarão a Manoel da Costa Lima, chegando na Rua Pirituba. Este mesmo percurso poderá ser adotado no sentido inverso, daqueles que vem do Guanandi e vão para a Vila Jacy.

Segundo o diretor do Departamento de Trânsito da Agetran, Sidnei Oshiro, como será proibida a conversão à esquerda, para quem desce a Avenida Manoel da Costa Lima e queira ir em direção à Vila Jacy, vai ser aberta uma alça de acesso pela Rua Angelo Serenza, por onde chegarão à Rua Piratuba. Esta solução foi buscada para o ônibus que faz a linha Bandeirantes-Shopping pudesse manter seu itinerário pela Rua Amiúde (no Jacy).

Outra mudança é para aqueles que desciam pela Rua José Laçava. Os condutores terão de entrar (à esquerda) na Rua Itapuã, chegar a Rua Amiúde, por onde poderão chegar ao Guanandi, entra na Manoel da Costa Lima em qualquer uma das pistas, no sentido Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ou do Trevo Imbirussu.

Os comerciantes da Rua Pirituba comemoram a mudança que tornar a via uma alternativa de acesso ao Bairro Guanandi para que vem do centro da cidade. “Sem esta circulação de veículos, o comércio da região praticamente desapareceu, porque o trânsito foi todo transferido para a Rua Barra Mansa”, explica José Luiz de Oliveira, que há um mês inaugurou sua loja de confecções. Também vai ficar mais fácil para os moradores chegarem à Avenida Ernesto Geisel.

