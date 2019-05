Mudanças nas regras para despachar bagagens já valem em Congonhas

Os passageiros que embarcaram hoje (13) do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, já tiveram que seguir as mudanças nas regras relativas ao tamanho da bagagem de mão. As bagagens que estiverem acima do tamanho padrão terão que ser despachadas.

Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), as medidas da bagagem de mão são 55 centímetros (cm) de altura, 35 cm de largura e 25 cm de profundidade e foram padronizadas pelas empresas para melhor acomodação, conforto e segurança.

A psicóloga Daiana Priscila de Oliveira já chegou ao Aeroporto de Congonhas (SP) preparada para não precisar pagar pela bagagem despachada. "Vim preparada, mas com medo de dar errado ainda porque quando eu medi a mala deu bem certinho, mas não eu não sei se um centímetro a mais que passar eles irão implicar ou não, mas eu acho que não vai dar problema porque pesei várias vezes antes de sair de casa".

Já a médica Gisela Fernandes, que viaja com frequência, diz não precisar se preocupar, pois a categoria de viajante que ela possui dá direito à bagagem despachada gratuitamente. "Viajo no mínimo uma vez por mês, e tenho direito à franquia de bagagem, mas já sabia das novas regras".

Mala

Mas nesse primeiro dia alguns passageiros chegaram ao aeroporto sem saber que precisariam adequar a bagagem para não pagar pelo despacho. A técnica em administração Maiara Saldanha não sabia das novas regras. "Vim sem saber desse regra, terei que testar no molde, mas acho que a minha dá".

A Abear disponibilizou um molde com as dimensões da mala para que os passageiros possam testar, antes do check in, se a mala está na dimensão correta. A Maiara teve sorte, pois a mala dela atendia às dimensões exigidas.

Já a artista Cecília Affonso Penna, que também não sabia qual era o peso, precisou despachar a bagagem, que excedeu os 10 quilos (kg) e a altura permitida. "Não sabia qual era o peso exato, minha mala deu 11 kg, mas não fui cobrada para despachar, talvez por eu ser idosa e preferencial, mas não me cobraram para despachar".

O administrador Cláudio Nossig, que viaja toda semana, já sabia das novas regras. "Sabia das novas regras, então já vim com esta, que para quatro dias dá, mas quando viajo duas semanas aí não tem jeito, tem que despachar".

Aeroportos

A partir desta segunda-feira (13), além de Congonhas, os aeroportos de Santa Genoveva (Goiânia), Salgado Filho (Porto Alegre), Galeão (Rio de Janeiro) e Santos Dumont (Rio de Janeiro) devem seguir às novas regras.

A medida já está em vigor nos aeroportos Juscelino Kubitschek (Brasília), Afonso Pena (Curitiba), Viracopos (Campinas/SP), Aluízio Alves (Natal), Confins (Belo Horizonte), Pinto Martins (Fortaleza), Guararapes (Recife) e Val-de-Cans (Belém).

Esses aeroportos realizaram o processo de orientação dos passageiros a respeito do tamanho correto dos dias 24 de abril a 12 de maio. Agora, as malas despachadas podem ter cobrança extra.

Os valores variam de acordo com a companhia aérea e partem de R$ 59.

Os aeroportos que continuam na fase de orientação de passageiros são Luís Eduardo Magalhães, em Salvador (BA) e Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), onde o despacho obrigatório começa em 23 de maio.